Stand-up Revolution sezonul 1, 16 iulie 2022. Raul Gheba, invitatul serii care a reușit să stârnească hohote de râs cu glumele lui

Raul Gheba și-a demonstrat talentul umoristic pe scena de la Stand-Up Revolution, 16 iulie 2022, iar jurații s-au amuzat copios când i-au auzit glumele. Acesta a venit în calitate de invitat l serii însă nu va trce neobservat.

Raul Gheba, invitatul serii de la Stand-Up Revolution, 16 iulie 2022. Ce glume a făcut și cum au reacționat jurații

Raul Gheba și-a început numărul făcând glume despre melodiile copilăriei, iar mai apoi despre pandemie. Acesta a atins și un subiect destul de taboo, și anume - sensibilitatea bărbaților. Acesta nu a înțeles de ce bărbații nu pot plânge cu aceeași ușurință cu care femeile o fac.

Totodată, el s-a așezat cu ușurință pe „banca fătălăilor” prezentată de Dana Budeanu, fără nicio problemă.

„Gașca Zurli este un clar de infractori. De unde știu asta? Că am ascultat Unde-mi sunt ciupicii? Da-mi-i inapoi, calc pe mușuroi. Am început să ascult tot ce zic la tv, ia-ți o cremă pentru hemoroizi, ok. A fost o pandemie dezamăgitoare pentru mine că nu am făcut nimic. E o pandemie în care pui 6 kilograme pe tine.

E foarte greu să faci stand-up la tv, că ești cenzurat. Eu sunt tot ce urăște Dana Budeanu, că sunt fătălău. Mie îmi place să miros frumos. Vreau să promovez plnsul la bărbați. Îmbătrânesc, am avut prima colonoscopie, iar prima nu se uită niciodată”, au fost glumele pe care Raul Gheba le-a făcut la tv, în ediția din 16 iulie de Stand-Up Revolution.

Jurații s-au amuzat puternic și l-au aplaudat cu multă putere, semn că le-a plăcut foarte tare prezența lui în ediția din această seară, 16 iulie 2022. Raul Gheba și-a încheiat momentul de stand-up cu o povestioară scurtă despre momentul în care și-a făcut prima colonoscopie, despre care a spus că nu va fi în stare să o uite vreodata.

