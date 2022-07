Stand-up Revolution sezonul 1, 16 iulie 2022. Tavi Perțea, în calitate concurent și polițist, a câștigat un loc în echipa lui Vio

Tavi Perțea a venit la Stand-Up Revolution cu un scop precis, acela de a reuși să intre într-una dintre echipele emisiunii. Iată ce glume a făcut și cum s-a descurcat.

Tavi Perțea a reușit să creeze un moment amuzant, folosind glume despre polițiști, la Stand-Up Revolution 2022

Tavi Perțea a câștigat un loc la Vio în echipă:

„Salut, sunt Tavi Perțea și sunt ofițer de poliție rutieră. Sper să fie doar avertismente, sunt aici să văd dacă sunt felicitat. Fac vlogguri, îmi place să văd că oamenii se amuză. Îmi place să fiu un pic mai deschis. Am mai făcut stand-up în facultate, după ce am devenit polițist am renunțat”, a fost prezentarea lui, înainte de a urca pe scenă.

„Acesta nu e primul meu spectacol de Stand-Up. Pot să spun că după atâția ani am ceva în sânge - pălincă. Oricine își dă seama că sunteți prea săraci ca să aveți droguri. Visul meu a fost să devin polițist și țin cont de cererile conducătorilor auto. Toți spun că suntem corupți, nu e adevărat, suntem cinstiți, că ne cinstește toată lumea. Mulți spun că suntem proști, păi dacă noi am dat probe..cum suntem proști.

Acum avem geci reflectorizante, înainte nu ne vedeau la fel de bine. Am fost într-un oraș mai mic, toți se cunoșteau cu toți, când m-am dus la unul la mașină, mi-a zis știu îl cunosc pe șeful poliției rutiere și i-am zis - eu sunt șeful poliției rutiere. Nu mă deranjează bancurile cu polițiști, eu m-am făcut de multe ori de râs”, au fost glumele sale.

Jurizare Tavi Perțea la Stand-Up Revolution 2022

„Vorbești mai bine decât scrii”, i-a spus Teo.

„Tavi, ești simpatic, eu acum mi-ar plăcea să vii în echipa mea, mai am un polițist, ar fi un duel drăguț”, i-a spus Vio, iar imediat l-a luat în echipa lui.

