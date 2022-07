Stand-up Revolution sezonul 1, 23 iulie 2022. Battle Hannah Becker versus Dr. Matthew. Cine a reușit să treacă mai departe

Iată cum s-au descurcat Hannah Becker și Dr. Matthew la Stand-up Revolution, în etapa de battles.

Battle Hannah Becke și Dr Mtthew la Stand-up Revolution 2022

„Bună, îmi place astronomia, am înțeles că multor heterosezuali nu le place astrologia. Sunt o fată mare, grasă. E ok. Nu mulți sunt ok cu cest cuvânt. Când merg la audiții e la fel. Urăsc să fac mișcare. Îmi place să mănânc. Îmi place fast-food și îmi plc restaurantele cu ecran, unde poți să comanzi pentru trei persoane și să nu se uite cineva la tine.

Nu știu dacă ați citit comentariile filmele porno. Eu iubesc comentarii. E cel mai pașnic loc, nimeni nu se ceartă. Toți se ajută. Un tip zicea că ăsta e ulitmul comentariu și că va vorbi cu posibila lui parteneră. O să fiu mamă și o să-i spun fiicei mele să-și vândă virginitatea pe internet”, au fost glumele făcute de Hannah Becker.

„Oameni buni, dacă votați acum cu mine, puteți pleca acasă. Nimeni nu crede că sunt savant. Stau și râd. E frustrant. Îi întreb de ce nu cred că sunt savant, îmi răspund că par prostănac. Noi avem arme acolo, ne mândrim cu asta, chiar și copiii au. Suntem oameni buni, ne dăm sfaturi de arme.

Bunica mea știe bine armele. Am întâmpinat probleme la aeroport, i-am întins pașaportul și m-au întrebat ce fac în București. Am zis că merg la tv. M-a întrebat de ce am o pușcă la mine și i-am zis că o folosesc doar dacă voi câștiga. Mai am doar 3 minute, asta le spun și femeilor. Eu am crezut că noi suntem rasiști, dar nu, noi doar am inventat ata. Apartamentul meu e practic o baie”, au fost glumele lui Dr Matthew.

Jurizare Hannah Becker și Dr Mtthew la Stand-up Revolution 2022. Hannah Becker a câștigat

„Voi vorbi la sfârșit. Mă bucur că ultima bătălie a fost foarte mișto”, au spus jurații.

„Mi s-a părut că a păstrat Costel ce a fost mai bun la final. Stand-up Revolution s-a transformat în două special-uri foarte bune”, au mai spus jurații.

„Am văzut un meci frumos, Hanna mi s-a părut un pic mai personală”, au spus jurații.

„Azi a fost mai bine Hanna, decât Dr Matthew, îmi pare rău că v-am pus împreună”, a spus Costel.

„Câștigătorul acestui ultim duel este Hannah Becker”, a fost anunțul făcut de Ilona și Șerban.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.