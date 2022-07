Stand-up Revolution sezonul 1, 23 iulie 2022. Battle Irene Meneguzzi vs. Alexandru Banciu, glumele cu care au făcut sala să râdă

Irene Meneguzzi și Alexandru Banciu s-au întrecut în glume la Stand-Up Revolution, 23 iulie 2022. Iată cine a reușit să câștige un loc în semifinală.

Battle Irene Meneguzzi și Alexandru Banciu la Stand-up Revolution 2022. Ce glume au făcut

Irene Meneguzzi și Alexandru Banciu au făcut glume pe subiecte diferite:

„Sunt feministă, dar am nevoie de atenția bărbaților. Încerc să fiu o feministă mai bună. Noi nu aveam feministe modele, aveam supermodele. Poți ajunge la stele dacă ești înaltă și slabă. Am plecat Argentina cnd aveam 25 de ani fiindcă aveam nevoie la toaletă. Nu puteam să mai rezist. Am modele feministe acum, le iubesc. M-am înscris la un workshop de sexualitate, și mi-am văzut vaginul. Acolo mi s-a zis că vaginul meu e prietenul meu cel mai bun, și i-am zis că prietena mea cea mai bună e Alba și nu arată ca o rană deschisă. Am fost cu un tip care era dominant, dar nu a fost așa”, au fost glumele făcute de Irene Meneguzzi.

„Mă bucur să fiu aici din nou. Îmi place mult Chefi la Cuțite, mă gândesc că dacă e din trust o să pună aplauze aici. Acolo se adună lucrurile bune - mâncarea și Gina Pistol. Mai vine câte un concurent care crede că e concurs de dosare speciale. Mă aștept să vină unu care să zică salut, sunt cristi. v-am pregătit un orez sârbesc. Am fost căsătorit de două ori, ce mi-e și cu femeile astea care nu mai suportă abuzurile. E un restaurant în care mănânci hotdoci la 1 leu și după te așezi pe canapea și dormi.

Eu cred că magazinul e ca un demon care îmi zice cumpără Tava. Mi-am dat seama că sunt zgârcit, lu maică-mea i s-a stricat fierul de călcat și era diferență de 2-3 lei să își ia cu buton. Ea voi să facă economie și la apa aia din cană. Eu am preluat asta, eu am un card de rate, i-am luat o jucărie de 65 de lei, era un vibrator, e ok, o să-l folosească maică-sa. I-am zis angajatei că vreau să plătesc în rate și mi-a zis că e 65 de lei. Am atins-o pe sân și a scos 65 de lei și a plătit ea că avea o pomană. Mi-au dat lacrimile și i-au dat lacrimile și am vrut să fac dragoste cu ea”, au fost gumele făcute de Banciu.

Jurizare battle Alexandru Banciu și Irene Meneguzzi. Banciu a câștigat

„Pe mine dacă mă obligi, eu l-aș alege pe Banciu, a vorbit mai mult din viața noastră, treaba cu feminismul e mai de afară”, spune Teo.

„Banciu, ai crescut frumos, dar oprește-te, gata! Foarte bun, felicitări. Ești un ursuleț amuzant. Eu aș alege pe Irene. Ea a fost foarte bună pe glume”, spune Dan Badea.

„Eu țin la amândoi, numărul tău, Irene a fost foarte bun. Ați fost minunați”, spune Costel.

„Urulețul Banciu merge mai departe” a anunțat Ilona.

