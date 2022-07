Stand-up Revolution sezonul 1, 23 iulie 2022. Battle Sasha Ciobanu vs. Victor Vizitiu. Cine a avut cele mai bune glume

Sasha Ciobanu și Victor Vizitiu s-au întrecut în glume la Stand-Up Revolution 2022. Iată cine și-a câștigat locul în semifinală.

Sasha Ciobanu vs Victor Vizitiu la Stand-Up Revolution 2022. Iată ce glume au făcut

Iată ce glume a făzut Sasha Ciobanu:

„Hei, oameni. În sfârșit mă bucur să vă văd. Eram într-un troleu, am văzut un cuplu. Ea faină, el mai avea de lucru. Când a râs tipa, a văzut tot troleul, nu a auzit. Pe lângă dinții ei, mai avea. Îi ieșea un arici din gură. M-am uitat la ea și mi-am imaginat cum s-a shcimbat această natură. M-am speriat de cât de coprimați erau să nu sară la mine. Stau în Cluj și stau în chirie, că-mi permit. Stau într-un bloc noun adică pereții sunt foarte subțiri. Trebuie să ai nebunul blocului, eu am două - mamă și fiică. Sunt mamă și fiică, fiica are 78 de ani”, au fost glumele lui Sasha Ciobanu.

„Eu sunt un sexist, că fac foarte des sex. Am stat în rând la medicul de familie, și am auzit că cineva și-a botezat copilul și a devenit om. Dar ce era înainte? Șoferii super religioși. Există șoferi care își sfințesc mașinile”, au fost glumele lui Victor Vizitiu.

Jurizare battle Sasha Ciobanu vs Victor Vizitiu la Stand-Up Revolution 2022

„Sunt puțin marcat de subiect, da și de abordare, m-ai pierdut la un moment dat, Victor. La tine Sasha am crezut că l-am auzit pe Doru”, au spus jurații.

„Sunt de acord cu Dan la Sasha, la Victor, că râd oamenii sau nu trebuie să-i ții prezenți”, au mai spus jurații.

„Mulți au făcut glume cu religia, dacă nu se râde înseamnă că nu e bună gluma”, a spus Vio.

„Cel care va ajunge în semifinală este Sasha Ciobanu”, a anunțat Ilona.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.