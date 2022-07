Stand-up Revolution sezonul 1, 23 iulie 2022. Battle Ștefana Badiu versus Kobe. Cu ce glume au făcut sala să râdă copios

Ștefana Badiu și Kobe au intrat în „ringul” de la Stand-Up Revolution 2022 pentru a se lupta cu cele mai puternice „arme” - glumele. Iată cum s-au descurcat și cine a câștigat un loc în semifinală.

Ștefana Badiu și Kobe, battle-ul care a făcut sala să râdă. Ce glume au făcut

Iată care au fost glumele pe care Ștefana Badiu și Kobe le-au făcut la Stand-up Revolution 2022:

„Salutare tuturor care au o viață sexuală hiperactivă. Dar și celor care au o viață cât de cât ok. Am zis să vă arăt și ce mai deșin eu. Am cupe și la buzunarele de la blugi. Am venit să fiu și eu văzută, nu de regizor, ci de bărbați. S-au blocat serverele când mi-am încărcat și eu poza. Și-au revenit și am început să explorez. Am găsit 3 categorii de bărbați. Prea timizii, prea spiritualii și prea însurații. Cei timizi sunt cei mai răi. La capătul celălalt, în loc să-mi trimită un bună, îmi trimit o poză”, au fost glumele făcute de Ștefana Badiu.

„Hei, vara trecută am donat unor copii. A fost amuzant, ne-am dat follow. Am rămas năucit când au fugit cu banii, erau falși am râs de ei. Eram în Centrul Vechi, m-au întrebat dacă îmi plac femeile românce. Am crezut că pot bea cu românii, nu poți fe asta, ei sunt foarte buni. E adevărat. Mi-au adus vișinată. Nu o să vă mint, energia românilor e de invidiat. E o nebunie”, au fost glumele făcute de Kobe.

Jurizare battle Ștefana Badiu și Kobe. Ilona a anunțat faptul că Kobe a ieșit învingător

„Ați fost extraordinari, bună pereche”, au spus jurații.

„Am învățat lucruri, trebuia mai concentrat în ambele cazuri”, a spus Costel.

„Vă mulțumesc pentru această emisiune educativă, am aflat lucruri”, au mai spus jurații. „Unul dintre voi care va ajunge în finală, trebuie să pună glume în program”, a mai spus Costel.

„Kobe e cel care merge mai departe”, au anunțat Șerban și Ilona câștigătorul.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.