Stand-up Revolution sezonul 1, 23 iulie 2022. Cine sunt concurenții din echipa lui Costel care vor merge în semifinală

Echipa lui Costel s-a întregit, după perioada de battle-uri dintre cei 10 concurenți aleși să facă parte din echipă. Iată că, la finalul fiecărui battle, publicul din sală a decis cine merge mai departe în semifinala emisiunii.

Cine sunt cei cinci concurenți din echipa lui Costel care merg mai departe în semifinala sezonului 1 din Stand-up Revolution 2022

Iată că, după 5 bătălii în glume, echipa lui Costel este pregătită să meargă în semifinală cu Paul Szabo, Sasha Ciobanu, Alexandru Banciu, Kobe și Hannah Becker, care au reușit să convingă publicul să treacă în etapa următoare.

Paul Szabo a făcut glume despre iubita lui și a câștigat în fața lui Cristi Giurgiu. „Am probleme cu ochii și nu văd prea bine, toate întâlnirile la care merg sunt blind date. Dacă lumea mă întreabă dacă am orbit, mă uit foarte urât. Mie îmi place înotul, dar nu mă ajută la bătaie. Am fost a TIFF si am înghețat de frig. Nu înțeleg de ce nu am primit eu geaca de la o doamnă de acolo, a primit-o iubita mea”, au fost glumele cu care el a câștigat un loc în semifinală.

Sasha Ciobanu a făcut glume despre cum e viața în Cluj. „Eram într-un troleu, am văzut un cuplu. Ea faină, el mai avea de lucru. Când a râs tipa, a văzut tot troleul, nu a auzit. Pe lângă dinții ei, mai avea. Îi ieșea un arici din gură”, au fost glumele lui Sasha.

Alexandru Banciu a făcut glume despre faptul că este zgârcit. „Mi-am dat seama că sunt zgârcit, lu maică-mea i s-a stricat fierul de călcat și era diferență de 2-3 lei să își ia cu buton. Ea voi să facă economie și la apa aia din cană. Eu am preluat asta, eu am un card de rate, i-am luat o jucărie de 65 de lei, era un vibrator, e ok, o să-l folosească maică-sa. I-am zis angajatei că vreau să plătesc în rate și mi-a zis că e 65 de lei. Am atins-o pe sân și a scos 65 de lei și a plătit ea că avea o pomană. Mi-au dat lacrimile și i-au dat lacrimile și am vrut să fac dragoste cu ea”, au fost gumele făcute de Banciu.

Kobe a făcut glume despre viața în România. „Eram în Centrul Vechi, m-au întrebat dacă îmi plac femeile românce. Am crezut că pot bea cu românii, nu poți fe asta, ei sunt foarte buni. E adevărat. Mi-au adus vișinată. Nu o să vă mint, energia românilor e de invidiat. E o nebunie”, au fost glumele făcute de Kobe.

Hannah Becker a făcut glume despre sexualitatea ei. „Nu știu dacă ați citit comentariile filmele porno. Eu iubesc comentarii. E cel mai pașnic loc, nimeni nu se ceartă. Toți se ajută. Un tip zicea că ăsta e ulitmul comentariu și că va vorbi cu posibila lui parteneră. O să fiu mamă și o să-i spun fiicei mele să-și vândă virginitatea pe internet”, au fost glumele făcute de Hannah Becker.

Stand-Up Revolution, cel mai tare show de stand-up

Teo, Vio, Costel și Dan Badea s-au unit pentru a găsi următorul nume mare din industria stand-up-ului.

Amatori sau experimentați, concurenții vor fi ascultați, îndrumați și sfătuiți pe parcursul competiției de patru dintre temerarii stand-up-ului românesc, Teo, Vio, Costel și Dan Badea. Cu o carieră care își are debutul în anul 2004, Teo, Vio și Costel au format un trio emblematic în industria stand-upului și cu timpul au devenit un reper pentru comedienii români.

Cel de-al patrulea membru al juriului, Dan Badea, și-a început cariera de stand-upper într-o cafenea, susținut de prieteni, iar astăzi susține spectacole care umplu săli din toată lumea. Acum, ani mai târziu, cei patru vor să găsească următorul nume mare care va putea susține un show complex în fața a mii de oameni. Concurenții vor fi susținuți și încurajați în culisele emisiunii de către Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.

Fiecare concurent trebuie să aibă vorbele la el pentru a-i convinge pe jurați să apese butonul verde și să se ridice ecranul din fața lor pentru a-i vedea. Concurenții care obțin 3 voturi verzi din partea juraților merg mai departe în concurs și ajung la votul publicului. Cei public aleg în echipa cărui jurat va ajunge fiecare concurent ce a obținut 3 voturi verzi.