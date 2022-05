Stand-up Revolution sezonul 1, 29 mai 2022. Robert Bulimej, concurentul care își caută iubită. “Când urc cu liftul trebuie să...”

Robert a vorbit deschis despre greutatea lui și a spus că are 180 kilograme.

“Am slăbit și m-am oprit de zeci de ori, la câte cure am încercat, dar sper că voi mai încerca și să mă țin de una”, a spus Robert.

Concurentul Stand-Up Revolution a povestit că el este tipul amuzant din grupul său de prieteni.

Robert Bulimej, concurentul cu greutate și glume excepționale

Robert a lăsat emoțiile în culise și a intrat încrezător în scenă. El a spus că a venit aici în această seară pentru că își caută iubită.

“Cred că deocamdată viitoarea mea iubită și-o cam trage cu altul. Ceea ce nu e ok pentru că uite, știu. Probabil o voi ierta”, a zis Robert.

Robert a povestit că are experiență de viață și că a lucrat și în Anglia.

“Cel mai mult m-a surprins o camera de supraveghere când furam din supermarket”, a zis concurentul, stârnind hohote de râs.

Concurentul a spus că româncele sunt mult mai frumoase decât femeile din Anglia. Teo i-a dat un vot roșu.

“A venit cu meltenisme”, a zis Teo.

A urmat o serie de glume misogine care nu i-au încântat pe jurați. Vio i-a dat un vot roșu.

“Și glumele astea, chiar dacă sunt misogine trebuie făcute într-un fel”, spune Vio.

Dan Badea și Costel i-au dat voturi verzi. Robert a continuat numărul de stand-up și a vorbit despre faptul că s-a mutat înapoi cu părinții săi și a încercat în continuare să își găsească o iubită. El știe că femeile prefer bărbații înalți.

“Eu am 1,70 oricum m-ai lua. Am 170 kilograme și un defect. Mă cam subapreciez. Așa că probabil am 180”, a zis Robert.

“Eu și când urc cu liftul trebuie să fac 2 drumuri”, a completat concurentul Stand-Up Revolution.

Jurizare Robert Bulimej la Stand-Up Revolution

“Ai început prost. Ai început misogin și rasist, dar într-adevăr spre final a avut câteva glume foarte bune”, a povestit Vio.

Robert a recunoscut că e pentru prima oară când face stand-up, iar Vio a și-a schimbat votul cu unul verde.

“Știu în ce film ești și aș vrea foarte mult să fii la mine în echipă”, a zis Dan Badea.

“Cred că putem face lucruri bune împreună”, i-a zis Vio lui Robert.

“Eu cu Micutzu am mai lucrat și ne-am înțeles foarte bine”, spune Costel.

În timpul jurizării, Dan Badea i-a dezvăluit concurentului că îl cheamă și pe el Robert. Numele real al juratului este Badea Robert Cristian.

După votul publicului, Robert Bulimej merge în echipa lui Dan Badea.

