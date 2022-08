Finala Stand-up Revolution | Sezonul 1, 7 august 2022. Mincu, glume de calitate după pandemie

În Finala Stand-up Revolution - Sezonul 1 din 7 august 2022, Mincu a venit ca invitat special și a spus cele mai bune glume despre perioada pandemiei, dar mai ales după ce s-au ridicat restricțiile: "M-am dus în supermarket și am mâncat acolo, am desfăcut punga, nu că nu am spălat produsele înainte, ci efectiv am lins punga", a glumit comendiantul.

Duminica, 07.08.2022, 15:02