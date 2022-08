Finala Stand-up Revolution | Sezonul 1, 7 august 2022. Paul Szabo are glumele la el: Am făcut multe lucruri masculine la Aqua park alături de Dan Badea!

În Finala Stand-up Revolution - Sezonul 1 din 7 august 2022, Paul Szabo a venit cu cele mai bune glume ale sale în fața celor patru maeștrii de la masa juriului. Concurentul vorbește despre momentele petrecute la Aqua Park alături de Costel: " Am înotat, am vâslit, am căzut în apă și am mers pe apă. Și am luat și un costum pe mine care nu era foarte masculin și nici foarte spălat și nici foarte curat", a glumit concurentul.

Duminica, 07.08.2022, 14:01