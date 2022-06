Stand-up Revolution | Sezonul 1, 26 iunie 2022. Jurizare Matthew Murtha

În episodul 5 de la Stand-up Revolution - sezonul 1 din 26 iunie 2022, Matthew Murtha a venit din America să le arate juraților că are simțul umorului foarte bine dezvoltat. Concurentul face stand up de 2 ani, el fiind biolog de meserie: “Este uimitor pentru mine să văd că tu te-ai chinuit și ai muncit ani la rând să studiezi biologie moleculară și că apoi ai zis: Dă-o naibii, am să caut validare într-o țară străină”, a zis Teo.

