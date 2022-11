Stand-up Revolution | Sezonul 2, 4 noiembrie 2022. Teodor Abagiu, concurentul care a convins-o pe Maria Popovici cu poveștile sale de viață

Episodul 6 de la Stand-up Revolution Sezonul 2, din 4 noiembrie 2022. Teodor Abagiu a venit să își serbeze ziua de naștere pe scena Stand-Up Revolution. Concurentul în vârstă de 25 de ani a pășit plin de încredere în platou, în aplauzele publicului. „Mi-e foarte greu să vorbesc cu femeile, în general, și am și un exemplu. Îl am pe vără-miu pe care am fost gelos toată viața. Când era la liceu, agăța fete la facultate, a ajuns la facultate, agăța profesoarele și pe cuvântul meu, s-a dus la o clinică medicală cu o durere de spate și mi s-a părut incredibil că a agățat-o pe regină. N-am văzut așa ceva în viața mea”, a povestit concurentul.

