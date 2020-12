Adda şi Cătălin Rizea, Tavi şi Gabriela Cristea, momente inedite în finala Te cunosc de undeva, de sâmbătă seara, ora 20.00

O apariţie în premieră va bifa în marea finală Toto, care va cânta pentru prima oară alături de sora sa, Mayra. „Este o fată deosebită, o soră extraordinară şi un copil foarte talentat!”, şi-a descris Toto în culise sora. „După ce am parcurs traseul acesta frumos, abia la sfârşit am realizat despre ce este vorba, de fapt, aici. Este o petrecere între prieteni, şi îmi pare rău uneori, uitându-mă înapoi, că mi-am luat puţin prea în serios rolurile. Puteam să mă distrez mai mult, să mă simt mai bine şi cred că aş fi fost mai câştigat. Dar în acelaşi timp mi-am descoperit o voce pe care nu credeam că o am, care mă va ajuta să mă exprim mai bine, pe scenă, de acum încolo şi cine ştie, poate şi muzical. În orice caz, eu am avut extraordinar de mult de câştigat din participarea mea aici, am cunoscut nişte oameni deosebiţi şi întotdeauna mă voi uita inapoi cu o recunoştinţă enormă asupra acestui proiect. Păcat că se termină, dar bine că a început!”, a declarat Toto Dumitrescu.

Lui Tavi, în marea finală Te cunosc de undeva! de sâmbăta aceasta îi va fi alături soţia sa, Gabriela, iar împreună, cei doi vor susţine un recital emoţionant. „Pentru prima oară cântăm împreună într-un show de o asemenea anvergură. Emoţii pentru mine nu am, dar am pentru Gabriela, deşi ştiu că se va descurca minunat. Va fi o experienţă inedită!”, a declarat Tavi, care mai spune: „Pentru mine, acest proiect a însemnat enorm, e un vis împlinit, pentru că de multă vreme îmi doream să particip. A însemnat o provocare din punct de vedere actorie- - a doua mea pasiune; am reuşit să îmi depăşesc anumite praguri şi sunt foarte bucuros pentru asta. Muzical, nu mai spun, e o provocare incredibilă!”.