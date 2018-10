Ana Baniciu de la „Te cunosc de undeva” face o mărturisire surprinzătoare! „Tatăl meu...”

Ana Baniciu, una dintre tinerele cântărețe în vogă în acest moment și câștigătoarea show-ului ”Asia Express” vorbește deschis, în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, difuzată duminică, de la ora 15.45, la Antena Stars, despre felul cum i-a fost influențată viața de faptul că tatăl ei este un artist celebru, dar și despre cum s-a maturizat în utlima perioadă.

Ana Baniciu recunoaște că nu i-a fost deloc ușor, pentru că, încă de mică, talentul ei a fost desconsiderat, lumea considerând că aparițiile nu-s decât meritul tatălui său, Mircea Baniciu.

”Acum încerc să-mi permit luxul de a nu mă mai interesa ce spune lumea. Eu nu i-am moștenit doar numele tatălui meu, am moștenit și un talent de la el. Mama a fost de fapt cea care a văzut talentul în mine și ea și-a dorit să fac asta. Tatăl meu nici nu și-a dorit să fiu în industria asta, eu mi-am dorit foarte mult”, mărturisește Ana Baniciu în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.

Cântăreața dezvăluie faptul că a trecut printr-o perioadă cu multe căutări care a culminat cu participarea la ”Asia Express”, show-ul difuzat de Antena 1, pe care ea și buna ei prietenă Raluka l-au și câștigat.

”A fost o perioadă în care am căutat niște răspunsuri, m-am căutat pe mine și am fost cumva mai aproape de univers. M-am maturizat și am vrut să aflu mai mult ce se întâmplă. Iar Asia Express a pus punct acestei căutări pentru că am trăit atât de multe lucruri și atât de puternice emoțional vorbind, traiectoria pe care noi am avut-o acolo, că eram cumva ultimele și am terminat primele. Mi-am dat seama că sunt foarte puternică. Înainte nu prea aveam încredere în mine”, povestește Ana Baniciu.

Despre experiențele ei din viața profesională, dar și din cea amoroasă, despre dorința de a-și întemeia o familie, dar și despre cu privește infidelitatea, telespectatorii vor afla duminică, de la ora 15.45, în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, la Antena Stars.

Pe Ana Baniciu o puteți vedea în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1, în cadrul noului sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva”!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Te cunosc de undeva!, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/te-cunosc-de-undeva/ şi este updatat zilnic cu ştiri. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/tecunoscdeundeva/, iar canalul nostru de YouTube este https://www.youtube.com/user/TeCunoscDeUndevaA1.

🎭 Nu pierde transformările spectaculoase din emisiunea Te cunosc de undeva, intră pe Antena Play: https://goo.gl/mJ7LTV. Şi dacă nu eşti in fata televizorului, poţi urmări LIVE emisiunea de pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!