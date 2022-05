Anisia Gafton, primul travesti în cea de-a doua gală „Te cunosc de undeva!”: „Nu credeam că poate fi posibil aşa ceva!”

Pe lângă provocările cu care s-a confruntat Ionuţ, respectiv epilat, lentile de contact, pantofi cu toc cui înalt, Anisia a avut parte de mari emoţii din pricina... guşii.

„2 ore am chinuit echipa de machiaj, căci nu mă puteam opri din râs când mă uitam în oglindă!”, a povestit Anisia.

Ce s-a întâmplat după ce Anisia Gafton s-a transformat în primul său travesti la „Te cunosc de undeva!”

„Ce nu ştiam eu atunci, era continuarea. Mai exact, după ce au reuşit să îmi lipească guşa, mi-am dat seama că nu mai puteam să fac absolut nimic: nu am mai mâncat, am băut apă cu paiul, nu am făcut nicio mişcare bruscă cu capul, ba chiar am ţinut tot gâtul foarte încordat, încât şi la 3 zile de la înregistrare mă durea ceafa! Nu credeam că poate fi posibil aşa ceva!”, a mai adăugat ea.

Mai mult, Anisia a purtat un costum de burete pe toată perioada înregistrări, care i-a adus la final şi un cadou: „Am slăbit un kilogram de la acel costum de burete! Nu-i rău!”.

La antrenamente, profesoara de actorie, Adriana Trandafir, i-a avertizat: „Mi-e frică de un singur lucru! Să nu minimalizaţi şi să nu caricaturizaţi personajele primite, pentru că tendinţa asta este!”.

Cum se vor descurca Anisia şi Ionuţ şi dacă vor reuşi să respecte indicaţiile primite, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă gală Te cunosc de undeva, sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

