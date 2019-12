Bella Santiago, Diana Matei, Cezar Ouatu & Șerban Copoț si Alex & Monica Anghel se luptă pentru trofeul Te cunosc de undeva!

Cei patru finaliști - Bella Santiago, Diana Matei, duetul Cezar Ouatu si Serban Copot si duetul Alex si Monica Anghel - vor fi jurizați nu doar de Ozana Barabancea (voce), Andreea Bălan (coregrafie), Cristi Iacob (actorie) și Aurelian Temișan (all the show), ci și de colegii nefinaliști: Sorana Darclee Mohamad, Grigore Gherman, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu și Ada și Cornel Palade, într-un show care nu trebuie ratat.

Însă toți concurenții vor cânta în cea mai importantă gală a acestui sezon. Finaliștii vor fi protagoniștii unor fragmente din musicaluri celebre de Crăciun, iar nefinaliștii vor interpreta cântece de sezon. Momentele coregrafice ale serii vor fi susținute, ca de obicei, de Furnix Team, baletul condus de Furnica.

La finalul unei seri spectaculoase, telespectatorii Antenei 1 vor afla cine este regele transformărilor. Câștigătorul trofeului în valoare de 15.000 de euro va dona banii unui caz umanitar susținut de Fundația Mereu Aproape.