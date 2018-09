Ce frumusețe, ce voce, ce apariție! Rihanna, ce zici de prestația magnifică a Barbarei de la Mandinga?

Barbara Isasi, solista trupei “Mandinga”, are o mare temere în postura de concurentă a show-ului “Te cunosc de undeva!”, aceea de a cânta muzică populară românească.

Îngrijorată că nu se va descurca să cânte în limba română, Barbarei i-a venit inima la loc în prima ediție a noului sezon, când ruleta a fost generoasă cu ea și i-a oferit un personaj care i-a venit ca o mănușa.

Barbara a intrat în pielea Rihannei și a făcut show pe scenă cu piesa „Bich better have my money”!

Păreri, impresii? Noi zicem că a fost spectaculoasă transformarea!

