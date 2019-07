Cezar Ouatu, despre magia primilor pași în muzică: „Am crescut legănat pe sunetele flautului tatălui meu”

A aflat că are o soră, care locuieşte în SUA şi a îngrijit bătrâni bolnavi ca să poată studia în Italia. Unii bătrâni care, din nefericire, i-au şi murit în braţe. Cezar Ouatu, căci despre el este vorba, a avut o viaţă care pe unii i-ar fi doborât. A aflat de moartea tatălui său, chiar când era pe scenă, dar a ţinut capul sus.

Artistul care a fascinat lumea întreagă cu vocea lui unică are o poveste mai ceva ca un film. Cezar Ouatu a motenit talentul și dragostea pentru muzică de la cel care i-a fost model în viață, tatăl său.

„M-am născut și am crescut legănat de a mea mumă, pe sunetele flautului tatălui meu. Îmi permit să spun că a fost unul dintre cei mai buni flautiști din România. Ce poate fi mai frumos decât să adormi pe sunetul magic al unui flaut?! E terapie”, a povestit artistul.

„La șase ani, am dus mai departe numele Ouatu, pentru că tatăl meu a fost la Liceul de Artă din Ploiești, actualul Colegiu Carmen Silva. Am studiam pianul, mai chiuleam, încă nu prinsesem gustul de la început, îmi mai dădea mama cu creionul peste degete...Mama este inginer economist, dar are o voce extraordinară, nativ! Tatăl meu era un muzician, un instrumentist foarte bun, dar pe voce era dezastru. În schimb, mama are o voce extraordinară și o ureche foarte bună”, a povestit Cezar Ouatu.

