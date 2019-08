Au făcut într-o singură lună ce alții ar reuși în jumătate de an! Andreea Bălan, detalii din culisele trupei Andre

Andreea Bălan trăiește cel mai intens an din viața ei! După momentul dificil de la nașterea fiicei sale, Clara, artista parcă încearcă să le facă pe toate, într-un timp foarte scurt! A reunit trupa Andre, a pus la punct un spectacol fabulos și se pregătește de botez, dar și de...nuntă!

„Suntem foarte fericite și mândre că în doar o lună, am creat un show de oră și jumătate, cu band live! Am refăcut aproape toate piesele din perioada Andre, a trebui să le reînvățăm, să le recântăm, să le reînregistrăm...Am făcut costume, coregrafii. A fost o muncă titanică și suntem mândre că într-o lună de zile noi am făcut un show care s-ar face, de fapt, în șase-opt luni de zile. Am repetat de dimineața până seara!

Primul concert a fost la Arenele Romane. Am avut și lansarea videoclipului piesei „Reset la inimă”, acolo am avut un spectacol special. Show-ul Andre are 15 oameni pe scenă, dar în spate sunt mult mai mulți! E o întreagă echipă care lucrează cu noi și pentru noi și care ne susține foarte tare. Andre este un proiect premium, pentru nostalgici”, a explicat Andreea Bălan.

Mai multe informații despre show-urile trupei Andre, dar și detalii despre marele eveniment din viața Andreei Bălan, în materialul video de mai sus.

