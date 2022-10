Cosmin Natanticu a rămas fără voce chiar înainte de antrenamentele Te cunosc de undeva!, sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1

Publicat: Vineri, 14 Octombrie 2022, 09:57 Actualizat Vineri, 14 Octombrie 2022, 10:01 Autor: Redacție a1.ro Publicat: Vineri, 14 Octombrie 2022, 09:57 Actualizat Vineri, 14 Octombrie 2022, 10:01

După ce săptămâna trecută s-au extaziat la ruletă, când au aflat că vor avea de interpretat legendara trupă Kiss – I Was Made For Lovin’ You, în cea de-a şasea gală Te cunosc de undeva!, bucuria soţilor Natanticu a fost de foarte scurtă durată.