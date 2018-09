Cristi Iacob, noul jurat de la “Te cunosc de undeva!”, este pasionat de gătit: “Îmi place să fac borș de pește și să inventez rețete”

Actorul Cristian Iacob, noul jurat de la „Te cunosc de undeva!” și cel care pregătește concurenții celui de-al 13-lea sezon pe partea de actorie, este pasionat de gătit.

“Eu sunt cel care gătește în casă. Cred că o femeie nu trebuie să stea în bucătărie. Soția mea intră totuși dar, eventual, ca să facă un ceai... Revenind, mie chiar îmi place să gătesc și să fac, în special, borșuri de pește. Imi place să inventez rețete și am și un ingredient secret, iubirea!”, spune Cristi.

De când soția sa a devenit vegetariană, a renunțat și el la carne. Dar nu definitiv căci, uneori, când i se face poftă, nu refuză un mic, o friptură sau răciturile pe care le apreciază atât de mult. “Mai gătesc tot felul de tocănițe fără carne, fasole în diferite combinații... Dulciuri nu știu să fac. Bunicul a fost cofetar dar, în copilăria mea, nu am reușit din păcate să deprind tainele cofetăriei pe care el le știa atât de bine”, mai spune Cristi.

În cel de-al 13-lea sezon al show-ului transformărilor, care începe sâmbătă, 8 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, Cristi Iacob va lua loc la masa juriului alături de Ozana Barabancea, Andreea Bălan și Aurelian Temișan și le va acorda concurenților punctele pentru actorie.

Noul sezon “Te cunosc de undeva!”, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, îi va aduce în postura de concurenți pe Connect-R, Ana Baniciu și Raluka, Romică Țociu, Carmen Rădulescu, Alexandra Velniciuc, Jean de la Craiova, Alin Gheorghișan, Barbara Isasi, solista trupei Mandinga, și Mihai Trăistariu. De asemenea, în cel de-al 13-lea sezon, telespectatorii vor afla de la Gianina Corondan o mulțime de întâmplări din culisele transformărilor.

Care sunt primele personaje pe care le vor interpreta concurenții de la “Te cunosc de undeva!”, telespectatorii vor vedea sâmbătă, 8 septembrie, de la ora 20.00, numai la Antena 1.

