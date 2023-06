Finala Te cunosc de undeva! 24 iunie 2023. Nicole Cherry și Juno, surpriză muzicală cu transformarea în Rihanna și Jay-Z

Nicole Cherry și Juno au făcut spectacol la superlativ în Finala Te cunosc de undeva! sezonul 19. Finaliștii au dat tot ce au avut mai bun pentru a aduce o reprezentație 1 la 1 cu videoclipul hit-ului „Umbrella”.

Nicole Cherry și Juno au fost extrem de fericiți când au aflat ce personaje a ales ruleta pentru ei. Pentru cea mai importantă gală din acest sezon, cei doi s-au transformat în Rihanna și Jay-Z, iar momentul li s-a potrivit mănușă. Ei eu indundat la propriu, dar și la figurat, scena cu talentul lor și toți cei prezenți i-au privit impresioanți.

Nicole Cherry și Juno s-au transformat în Rihanna și Jay-Z și au cântat „Umbrella” în Finala Te cunosc de undeva! sezonul 19

Nicole Cherry și Juno au avut posibilitatea de a-și etala toate talentele în Finala Te cunosc de undeva! sezonul 19. Ei au cântat, au dansat și chiar au adus o mică „îmbunătățire” hit-ului „Umbrella”.

Transformat în Jay-Z, artistul a pregătit și o surpriză inedită chiar în timpul reprezentației. Pentru câteva secunde, el a ieșit din pielea personajului și a cântat câteva versuri în română, legate de experiența sa în cadrul transforming show-ului de la Antena 1.

„Mi-a făcut plăcere să evoluăm împreună / Un capitol se termină, altul începe / Oricine ar câștiga, vă dau numai iubirea ca Pepe“ sunt câteva dintre versurile compuse de Juno pentru Finala Te cunosc de undeva! sezonul 19.

Jurizare Nicole Cherry și Juno în Finala Te cunosc de undeva! 24 iunie 2023

„A fost mega show cu de toate! Mi-a plăcut acest moment, Mr. Juno pe care l-ai construit special pentru finală. E o finală, ne ținem de repere, dar venim și cu notă personală, acolo unde permite referința. Foarte frumos! Mulțumim că ați făcut parte din acest proiect”, a spus Aurelian Temișan.

„Foarte bine pus în scenă momentul și dragă Nicole, ești frumoasă, sexy, pe lângă talent – ai făcut toate mișcările Rihannei (…), foarte bine studiate, foarte bine executate… ai strălucit!“, a adăugat Andreea Bălan.

„Pentru mine ați fost o revelație, drept dovadă și bonusurile pe care le-ați primit de la colega mea, Andreea. Și voi meritați toate aplauzele noastre. Toți de la canapea meritați aplauzele noastre”, i-a lăudat Cristi Iacob.

Emoționat de complimentele primite, Juno a transms și el câteva cuvinte în Finala Te cunosc de undeva! sezonul 19.

„Când am decis să vin în show-ul acesta… d-aia am decis să vin: am considerat că o să fie un antrenament extraordinar și că o să ating niște chestii la nici nu visam să mă întind. Cum ar fi Charlie Chaplin sau multe alte momente“, a spus Juno.

„Știi ce e mai frumos decât asta?!? Faptul că și noi v-am descoperit pe voi”, a intervenit Emilian.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 19, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Ajuns deja la al 19-lea sezon, transforming show-ul Te cunosc de undeva!, vine cu o abordare cu totul şi cu totul nouă și cu o mulțime de surprize. Opt cupluri de artişti în mare formă au spus <DA> magistralului show al transformărilor și promit un spectacol în mare formă.

Astfel, CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, Damian Drăghici şi Cristina Stroe, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul întregului sezon, în fiecare sâmbătă de la ora 20.00 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Pepe și Alina Pușcaș revin în rolul de prezentatori, iar Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob şi Aurelian Temişan își ocupă locurile la masa juriului. De asemenea, Mihai Petre revine la Te cunosc de undeva!, în calitate de jurat permanent în cel de-al 19-lea sezon.

O nouă surpriză apare și în sistemul de acordare a premiilor. Începând din acest sezon, publicul de acasă îşi va putea vota săptămânal echipa favorită în aplicaţia Antena 1 sau pe vot.a1.ro. Echipa care acumulează cele mai multe voturi de-a lungul întregului sezon va primi Premiul de Popularitate, în Marea Finală.

Odată cu premiera celui de-al 19-lea sezon Te cunosc de undeva! revine şi un nou sezon al seriei de episoade exclusiv online Te cunosc de undeva! After Party. În fiecare sâmbătă, după difuzarea galei pe tv, Zarug îi va invita pe telespectatori în backstage-ul show-ului, pe AntenaPLAY.