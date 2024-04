Elena Cârstea, una dintre cele mai remarcabile voci din industria muzicală românească, a găsit dragostea în Statele Unite, unde locuiește de mulți ani.

Trecerea la un alt stil de viață a fost provocatoare, mai ales că a fost nevoită să renunțe la cariera sa muzicală, dar problemele de sănătate recente au schimbat perspectiva asupra vieții. Într-un interviu, artista împărtășește povestea întâlnirii cu soțul ei, Glenn Muttart, cu care este căsătorită de 18 ani, și cum gestionează viața după ce a suferit un AVC în 2023. De asemenea, ea dezvăluie ce fac cele două fiice ale sale în SUA.

Cu ce se ocupă Elena Cârstea în America și cum se simte după ce a avut probleme grave de sănătate. Ce spune despre soțul american

La vârsta de 62 de ani, Elena Cârstea recunoaște că inițial nu era convinsă de relația cu Glenn Muttart. Cu toate acestea, cei 20 de ani de la prima întâlnire au adus schimbări neașteptate în dinamica lor de cuplu. "Glenn este o persoană minunată, un tată excepțional pentru fete. Dacă nu ar fi fost astfel, nu am fi rămas împreună", mărturisește artista pentru UNICA.ro.

În prezent, Elena Cârstea își trăiește viața într-o relativă liniște, fiind sub supraveghere medicală constantă, iar rutina zilnică s-a modificat semnificativ. Ea are sprijinul mamei sale, iar cele două fiice, Sanda și Adriana, acum în vârstă de 26, respectiv 24 de ani, sunt surse de mândrie pentru ea.

„Nu-mi vine să cred că sunt ditamai femeile acum, foarte bine amândouă. Adriana a ieșit din armată. Și-a terminat stagiul și acum este la facultate, în Colorado, se pregătește pentru medicină. Sanda a rămas în armată pentru că îi place. Adriana este foarte cuminte și studioasă iar Adriana este mai zăpăcită, are un spirit de aventurier. Sunt două firi complet diferite”, ne spune Elena Cârstea.

Artista își amintește cu groază momentul în care a fost diagnosticată cu anevrism cerebral și recunoaște că nu frica de moarte a fost cea mai tulburătoare, ci teama că fiicele ei ar putea rămâne fără mamă într-o țară străină. Ea se simte recunoscătoare pentru viața pe care o are alături de cei dragi și de animalele de companie care îi înseninează fiecare zi, și explică de ce nu se mai gândește la întoarcerea în România.

„Am problema asta care va fi în permanență, din păcate. Nu am voie să fac prea mare efort și ascult tot ce-mi spun medicii. Fac gimnastică, îmi văd de treabă, am o viață super liniștită și civilizată. Singura chestie care îmi lipsește este cântatul, în rest am de toate”, mai spune ea.