Finala Te cunosc de undeva! 24 iunie 2023. WRS și Emilian, moment magistral în pielea lui Michael Jackson. Ce au dezvăluit

WRS și Emilian au realizat un moment demn de marile scene ale lumii cu transformarea în Michael Jackson. Concurenții au uimit pe toată lumea cu specatolul lor din Finala Te cunosc de undeva! sezonul 19.

WRS și Emilian s-au pregătit intens pentru momentul din Finala Te cunosc de undeva! sezonul 19, pentru a-și apăra trofeul câștigat sezonul trecut. Deși inițial, s-au bucurat de personajul ales de ruletă dintre propunerile lor, abia la repetiții și-au dat seama „în ce s-au băgat”. Cu toate acestea, cei doi concurenți au reușit o transformare în Michael Jackson uluitoare.

WRS și Emilian nu au stat o secundă pe scena Te cunosc de undeva!. Ei au avut un performance de excepție care a fost trăit la maximă intensitate de toți cei din platoul de filmare care au ascultat live „They Don’t Care About Us”.

Pentru seara finalei, ei au intrat în pielea legendarului Michael Jackson pe care l-au interpretat în două ipostaze diferite, sub ochii uimiți ai tuturor.

Deși dansator la origini, la jurizare, WRS a dezvăluit că s-a simțit provocat de colegul lui și a dezvăluit că amândoi au lucrat orea în plus pentru acest moment.

„Sunt niște chestii pe care trebuie să le repeți mult ca să îți intre flow-ul… Emilian n-avea nimic. (….). Ne-am luat o sală de dans extra, ca să repetăm și a venit, după ce a stat două zile încontinuu pe YouTube la «How to dance like Michael Jackson (n.r.: Cum să dansezi ca Michael Jackson)». Și a venit, își gândise fiecare pas, vă jur! Eu am rămas: «Trebuie să țin pasul cu ăsta acum». Este extraordinar, felicitări, ești tare rău!“, i-a spus acesta lui Emilian, înainte de comentariile juraților.

„Este cea mai mare aglomerație posibilă de detalii. Când am văzut referința, m-am crucit și m-am rugat pentru voi, pentru că mi se pare o provocare extremă. (…). Voi ajungeți să fiți naturali studiind o referință, ceea ce mi se pare o abilitate fantastică”, a spus Mihai Petre impresionat de transformarea celor doi.

„Asta înseamnă performanță: să studiați mult mai mult și separat, și împreună. Și voi, în seara asta, chiar ați făcut o super performanță. Mi se pare cel ai bun moment al vostru, ever!“, a adăugat Andreea Bălan.

