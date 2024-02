După ce săptămâna trecută, în cadrul premierei transforming show-ului de la Antena 1, ruleta deopotrivă a răsfăţat-o pe Jo şi l-a chinuit pe Liviu cu o super transformare în Rihanna, de data aceasta a decis să fie echidistantă şi să le facă viaţa imposibilă amândurora.

Jo şi Liviu au primit pentru cea de-a doua gală Te cunosc de undeva! un show de zile mari, de la Bollywood, al lui Abhijeet, I Am the Best.

Jo şi Liviu Teodorescu aduc Bollywoodul pe scena Te cunosc de undeva! Crina Mardare: „Liviu cântă mai bine decât originalul!”

„O să fie un moment haios, cu care nu ai cum să dai greş. Mie mi se pare că Liviu cântă mai bine decât originalul!”, a dezvăluit Crina Mardare, profesoara de canto de la Te cunosc de undeva!, după repetiţii.

Dacă pentru Jo, de data aceasta coregrafia va cântări mai mult, în vreme ce versurile nu îi vor da de cap, nu acelaşi lucru se poate spune despre partenerul său de scenă: „De când începe piesa şi până când se termină, el nu are un respiro. Momentul ăsta e compus doar din detalii, care trebuie foarte, foarte minuţios lucrate!”

Liviu nu a putut decât să fie de acord: „Dacă există un loc aici, în curte la Antena 1, aş vrea să îmi ridicaţi o statuie! E greu rău de tot!”.

Cum se vor descurca Jo şi Liviu cu transformarea în cei doi artişti de la Bollywood, dar şi celelalte şapte perechi de artişti, telespectatorii vor putea afla urmărind cea mai nouă gală Te cunosc de undeva!, difuzată sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.