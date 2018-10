Ce onoare! Aurelian Temişan a fost artistul ales să susţină atmosfera la Nunta Regală: "Să tot cânți pentru oamenii care știu să se relaxeze"

Aurelian Temişan, unul dintre juraţii emisiunii "Te cunosc de undeva!", a avut onoarea de a participa şi "susţine atmosfera" la nunta fostului Principe Nicolae. Artistul a postat pe contul său de Facebook câteva imagini şi gânduri de la marele eveniment.

Duminică, pe 30 septembrie 2018, a avut loc nunta secolului în România! Nu, nu este vorba de nunta lui Cristi Borcea, ci de cea a fostului Principe Nicolae!

Aurelian Temişan a fost artistul ales să întreţină atmosfera, iar astăzi am aflat cum a simţit juratul "Te cunosc de undeva!" încărcătura momentului:

"Duminică, 30 septembrie, am susținut atmosfera, alături de Cardinal Show Orchestra condusă de Vlad Popescu, la o nuntă.

La ACEA nuntă. 👑💍

Din declarația nașului, domnul Liviu Popescu, am înțeles că au fost invitați cam de peste tot din lume (în primul rând din lumea regală). Am pus deoparte și niște nume și ranguri (ca să înțelegeți cu ce plăcere le-am cântat melodii, de pildă, de la Ilie Micolov la Tom Jones, de la Stevie Wonder la Dan Spătaru) și, cel mai important pentru mine a fost faptul că toată lumea, după două ore în care am cântat încontinuu și în care ei au dansat deopotrivă, atât pe muzica internațională, cât și pe cea românească, mai cereau ca muzica să nu înceteze, oboseala fiind ultimul lor gând.

A fost... "Prima nuntă regală după mai bine de 70 de ani".

Casă de piatră, Alina și Nicolae!💎🤗💕🍀🍾🥂🎉🎈🇷🇴️

P.S. Să tot cânți pentru oamenii care știu să se relaxeze. 😎🤗😘"

