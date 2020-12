Premii în valoare de 225.000 de Euro şi peste 150 de artişti în distribuţia Te cunosc de undeva. Marea finală este sâmbătă

În marea finală, difuzată sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1, „bătălia” finală se va da între AMI, Monica şi Marcel, Adriana şi Romică şi Liviu şi Andrei. Colegii lor, Adda, Tavi, Toto şi Jojo vor susţine momente muzicale în afara concursului, alături de invitaţi speciali şi apoi le vor acorda puncte finaliștilor.

Show-ul îşi află sâmbătă câştigătorul sezonului XV

Ultimul spectacol din acest sezon va fi deschis cu o coregrafie impresionantă, pe hit-ul Jerusalema, la care vor lua parte toţi cei din platou. Doi câştigători ai acestui show, Bella Santiago şi Liviu Teodorescu, le vor aduce telespectatorilor, în continuare, un moment cu totul şi cu totul spectaculos, un manifest dedicat marii familii de artişti din întreaga lume – What about us?