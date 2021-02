Raluka lansează noi piese din Proiectul Balkanic

“Proiectul Balkanic este un proiect de suflet pe care l-am inceput aproximativ cu doi ani in urma. Am pornit acest proiect impreuna cu Poke, cel mai bun acordeonist din tara, iar pe parcursul timpului am reusit sa am alaturi de mine o intreaga echipa, niste oameni minunati care fac acest proiect sa sune incredibil de bine. Sheby, Laur, Triff sunt cativa din oamenii care fac acest proiect sa sune asa bine. Imi doresc tare ca aceste piese sa ajunga la cat mai multi dintre voi si sa va bucurati de el asa cum noi de bucuram sa il cantam.”

Una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, Raluka poate fi urmarita la "Te cunosc de undeva" in fiecare sambata seara incepand cu ora 20:00 pe Antena 1. Artista are numeroase piese care au stat saptamani la rand in topurile muzicale. Piese precum “Ieri erai”, “Zbor”, Aroma sau single-ul cu Killa Fonic, Dulce Otrava au fost pe buzele tuturor.

Despre sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1

Sezonul 16 al super show-ului transformărilor reprezintă o adevărată provocare pentru concurenții care au decis să accepte provocarea ruletei. Radu Ştefan Bănică, Emilia Popescu, Mirela Vaida, Pepe, Cristina Vasiu, Adriana Trandafir și Romică Țociu, Raluka și Ana Baniciu și Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu sunt vedetele care săptămână de săptămână se anttrenează intens pentru a se deghiza în awrtiști celebri din întreaga lume.