Șerban Copoț, concurent în noul sezon Te cunosc de undeva!, a renunțat temporar la muzică, pentru copiii săi

Șerban Copoț, care va face echipă cu Cezar Ouatu, în cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, este un familist convins și încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de copiii săi. Din acest motiv și-a întrerupt temporar cariera muzicală.

“Foarte multă lume e surprinsă că sunt atât de implicat în viața de familie și că am renunțat la cariera de artist ca să fiu alături de ei. E doar o pauză pe care mi-am luat-o. Poate peste cinci ani sau câți or fi, voi relua cariera muzicală, dar doar pentru noi și câțiva prieteni. Dacă va ajunge și la marea masă muzica noastră, cu atât mai bine, dar nu asta va fi ideea”, spune Șerban.

De curând, concurentul de la Te cunosc de undeva! s-a întors din Tabăra exploratorilor, care s-a desfășurat pe parcursul a șapte zile la Straja, în județul Hunedoara. Au fost acolo 97 de copii, inclusiv băieții săi, care au învățat, printre multe altele, despre metodele de supraviețuire. “Un modul era despre cum să înveți să faci focul, un altul despre cum să-ți construiești un adăpost, altul de orientare și unul de prim ajutor. Această tabără a strâns 97 de copii care au venit în mod gratuit. De asemenea, transportul și echipamentele pentru ei au fost gratuite. A fost extraordinar. Și am hotărât ca Tabăra exploratorului să aibă loc în fiecare an, de acum încolo. Tabăra e bazată pe un modul care nu există nicăieri în lume, inventat cu cei de la asociația noastră, Generația verde”, mai spune el.

Șerban, care a lansat de curând și un Manual al exploratorului, din care copiii pot învăța cum să se descurce în natură si cum să o protejeze, își petrece deseori timpul în aer liber alături de soția, Roxana, și copiii săi, Tedi și Alex. “Ne place să mergem în special în Harghita, în munții Călimani. Preocuparea noastră preferată în mijlocul naturii este chiar observarea ei. Să vedem ce face furnica, ce face ciocănitoarea, să învățăm copacii, dar și specii noi de plante, precum ciuboțica cucului sau coada șoricelului. Mă ajută plantele cu denumiri haioase. (râde) Explorarea e așadar cu simțurile și cu intelectul. De altfel, ideea de a scrie acest Manual al exploratorului a apărut după ce s-a născut Tedi. Sesizasem că nu există o astfel de carte dedicată copiilor. Șase ani am lucrat la el.”, mai spune Șerban. Campion national la iahting, Șerban Copoț și-a propus ca, în curând să iasă cu băieții săi și pe mare.

În această toamnă, Șerban Copoț, câștigător al celui de-al 10-lea sezon Te cunosc de undeva!, revine în cadrul show-ului, de data aceasta în echipă cu un alt campion al transformărilor, Cezar Ouatu. Care sunt personajele pe care le vor imita ei, telespectatorii Antenei 1 vor afla, în curând, în cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!

