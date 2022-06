Te cunosc de undeva! 18 iunie 2022. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei s-au transformat în Gusttavo Lima și au cântat "Balada BOA"

Următoarea transformare nu duce în însorita Brazilei! Când zici Brazilia, zici automat Festivalul de la Rio, samba, miros de cafea, distracție și nu numai!

Personajul din acestă seară pe care îl au de interpretat Ilona Brezoianu și Florin Ristei a cucerit toate posturile de radio.

Ilona Brezoianu și Florin Ristei l-au adus în platoul transformărilor pe celebru cântăreț Gusttavo Lima. Actrița a mărturisit că adoră acestă piesă și nu răspunde pentru ceea ce urmează să facă și a promis un show de excepție: “Vedem ce show! Show erotic, show… de care știu să fac eu!”, a spus ea.

"O să vedeți ceva ce nu s-a mai văzut la Te cunosc de Undeva!", spune Ilona Brezoianu. Înainte de a intra pe scenă Florin și Ilona au zis: "Doamne Iisuse Hristoase, Doamne ajută-ne să intre Gusttavo Lima în noi".

Ilona Brezoianu și Florin Ristei au interpretat Gusttavo Lima, cu celebra melodie Balada BOA. Cum a arătat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, în a șaptea ediție a sezonului 17

A fost show total pe scena Te cunosc de Undeva! Ilona Brezoianu s-a dezlănțuit și a reușit să cuprindă toată sala și să amuze pe toată lumea!

Ilona Brezoianu și Florin Ristei par că sunt desprinși din peisajul piesei și li se potrivește de minune! Cei doi nu au întâmpinat mari dificultăți la repetiții și s-au bucurat de o piesă distractivă și senzuală, care le-a plăcut mult!

"Se numește coregrafia dansul împerecherii din munctul meu de vedere", spune Ilona Brezoianu. Prietenia dintre cei doi a fost, din nou, nota definitorie a show-ului, mai ales că ei sunt colegi pe scenă de comedie.

Jurizarea cuplului Ilona Brezoianu și Florin Ristei. Ce spune juriul despre prestația din 18 iunie 2022 a celor doi

Aventura tranformărilor continuă în acestă seară la Antena 1, cu personaje pe măsura concurenților, muzică live și multă voie bună. Cea de-a șaptea gală a celui de-al 17-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost spectaculoasă cu Ilona Brezoianu și Florin Ristei pe scenă.

"Ilona, ești dusă frate! Și era mult mai nerușinat ca bărbat, decât bietul Florin!", a spus Cristi Iacob.

"Măi, voi sunteți prea buni, noi nu știm ce să facem! Prea sunteți împreună așa, v-a pus producția, ruleta cine v-a pus împreună. Moment, după moment, sunteți în fruntea listei...ceva e în neregulă aici, trebuie să facem ceva! Prea le faceți pe toate foarte bine. Au intrat în scenă, au rupt scena în două!", a spus Andreea Bălan.

"Ilona, îți stă atât de bine în acest personaj! Energia pe care ai degajat-o și pe care am primit-o, vreau nu vreau, a fost atât de veridică, atât de reală ș wow, încât am zis că am doi băieți pe scenă! Din punct de vedere vocal, ați cântat foarte bine", a spus Ozana Barabancea.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

