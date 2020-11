Te cunosc de undeva 2020, ediția 12. Monica Anghel și Marcel Pavel, duetul care a ridicat toată sala în picioare

Clipe tensionate în culise, Ozana a creat vâlvă

Marcel Pavel a fost destul de supărat în culise după ediția din gala cu numărul 11, atunci când el și Monica au avut de interpretat două personaje grele. Ozana Barabancea le-a comentat destul de dur momentul spunându-le, într-un fel sau altul, că nu au atins apogeul interpretării personajelor originale.

"Am avut o dezamăgire din partea unui jurat. Aici ar fi trebuit să nu se bage. Să-i spui Monicăi Anghel treaba asta sau mie, e teren minat, nu e ok. Să-și vadă acolo.. Să-și dea cu părerea, fin, așa, dar nu critic, că nu e ok. După aceea începem și noi și nu știu cine o să câștige. Eu zic că noi!", a spus cu nemulțumire Marcel Pavel.

În replică, Ozana a motivat că este un pic cam tipicară atunci când vine vorba despre un cântăreț de meserie. "Pe mine nu mă interesează ca lumea să cânte bine, pe mine mă interesează ca lumea, concurenții să se apropie cât mai mult de personaje".