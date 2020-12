Te cunosc de undeva 2020, ediția 13. Adda a transmis emoție, a trecut peste inhibiții și a câștigat gala: „Nu mă așteptam”

„Nu m-am așteptat. În show-ul ăsta am trecut peste toate blocajele mele, sau măcar am încercat să trec peste toate blocajele mele din toate punctele de vedere și chiar nu mă așteptam, pentru că azi am venit cu un vibe foarte jos. Eu am încercat să dau tot ce am putut mai bun și mă bucur că ați apreciat asta”.

În clasamentul acestei ediții Adda și Toto Dumitrescu au avut o cursă strânsă, însă cei care au decis câștigărul galei a fost membrii trupei „The colours”, care i-au dat cele 5 puncte artistei: „Ia ridicați-o voi pe Adda și spuneți-I că este minunată”, au spus cei de la The colours. Adda a obținut astfel 57 de puncte în gala cu numărul 13 a acestui sezon TCDU.

Din partea juraților Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Adda a primit numai 12 puncte, iar de la Cristi Iacob, artista a primit 11 puncte, acesta oferindu-i 12 puncte lui AMI, care a rămas în personaj pe tot parcursul ediției.

