Te cunosc de undeva 2020, ediția 14. Jojo, cea mai mare provocare muzicală cu piesa lui Tom Jones, Love me tonight

“Tom Jones este o voce puternică, unitară, mare, este plină de masculinitate, de școală. Fata asta are un talent extraordinar, dar ca să îl facă pe Tom Jones, am mari îndoieli”, a mai adăugat Ozana.

Jojo, cu o perucă brunetă și gata să cântă cu o voce masculine, a luat scena cu asalt, cu atitudinea sa și charisma ce au ajutat-o să facă show. Ea a avut și mișcare scenică, dar și voce extraordinară care i-au susținut reprezentația excepțională.

Jojo, lăudată de jurații Te Cunosc de Undeva 2020!

“I love you tonight and always from now on, pentru că ești atât de talentată”, i-a transmis Ozana Barabancea lui Jojo.

“Cum ar fi să-ți zic că nu ai avut timbrul lui Tom Jones? (…) Nici Marcel Pavel nu are timbrul lui (…) Tu ai avut o atitudine mai bună în Tom Jones decât un bărbat, un coleg de-al nostru din alt sezon”, i-a transmis Aurelian Temișan.

“Ca să înțelegi spiritul personajului, asta e deja măiestrie”, a completat Ozana.

“Tom Jones este un personaj extrem de complex, de la mișcarea scenică, la felul cum cântă, la atitudine, la carismă. Mare artist și te-ai apropiat de el”, a spus Andreea Bălan.

“Doamne Dumnezeule, cât poți să mai muncești, măi omule? Ai avut o atenție la detalii desăvârșită”, a adăugat Cristi Iacob.

