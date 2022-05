Te cunosc de undeva! 21 mai 2022. Carmen Chindriş şi Romică Ţociu au devenit Vaya Con Dios și au cântat "Nah neh nah"

Carmen Chindriş şi Romică Ţociu sunt o echipă cu mult potențial, însă până acum au întâmpinat tot felul de situații și melodii care i-au pus în dificultate, în ciuda talentului imens pe care îl au.

Cu toate acestea, în ediția de sâmbătă din 21 mai 2022, cei doi au demonstrat că au început ușor ușor să se adapteze scenei și provocărilor aduse de ruletă.

Artista a recunoscut că mai are de lucrat la partea de mișcare scenică, fiind conștientă de fapt că se simte puțin încordată și nu are multă lejeritate în mișcări: “La coregrafie mi-a dat toată viața peste cap”. Ea mai spune că deși înțelegea foarte bine, când punea în practică ceva se scurtcircuita: “Toată viața am fost mai așa, închisă, nu știu și mi-e mai greu să mă mișc”.

“Relaxează umerii, zici că i-ai împrumutat de la vecinu”, îi spune Furnica.

Carmen Chindriş şi Romică Ţociu au interpretat Vaya Con Dios, cu celebra melodie "Nah neh nah". Cum a arătat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, în a patra ediție a sezonului 17

Vaya Con Dios a fost o formație muzicală belgiană care a spart topurile mondiale. Trupa era cunoscută pentru amestecul de stiluri muzicale, precum și pentru vocea deosebită a solistei Dani Klein, interpretată la dublu în acestă seară.

Aceasta este una din cele mai de succes formații belgiene din toate timpurile, cu vânzări de peste 7 milioane de albume și peste 3 milioane de single-uri.

Cea de-a patra gală Te cunosc de undeva!, difuzată sâmbăta de la 20:00, la Antena 1 a venit cu un moment cu totul special pe scena transforming show-ului. Ruleta le-a adus lui Carmen Chindriş şi Romică Ţociu un persoanj magistral, Dani Klein, și o melodie care pare să nu moară niciodată! Cei doi au avut un moment de excepție și Romică a mers perfect pe tocuri!

Jurizarea cuplului Carmen Chindriş şi Romică Ţociu. Ce spune juriul despre prestația din 21 mai 2022 a celor doi

"Atâta poftă de viață ne dă această piesă, ia cei din balet au dansat așa cu drag, cu pasiune! Mi-a plăcut acest scenariu în care ați venit separat, conceptul.. Dar ca și dans parcă ați fost două mămăi obosite. Vaya Con Dios face mișcările foarte naturale. V-ați cam încurcat la sincronul cu baletul. A fost un moment drăguț, se putea mai mult!", a spus Andreea Bălan.

"Luăm tabloul ca ansamblu! Este interesant ce am văzut. Atitudinea e bună, este de mare actriță", a spus Aurelian Temișan vizavi de Romică Țociu.

"Dragii mei, de dansat ați cântat bine, Carmen Chindriș! Carmen s-a apropiat foarte mult de Vaya Con Dios, nazalizarea este specifică", a spus Ozana Barabancea.

"Cuplul începe să se formeze! Începi să o lași și pe ea să strălucească. Te bucuri și începe să se vadă. Vă mulțumim mult pentru moment", a spus Cristi Iacob.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

