Te cunosc de undeva! 21 mai 2022. Jazzy Jo şi Zarug se transformă în Delia și Grasu XXL. Cum au intereptat piesa "Despablito"

Jazzy Jo și Zarug sunt un cuplu de temut în show-ul transformărilor, aici unde se dă bătălia pe ringul celor mai mari talente și celor mai bune interpretări.

Cei doi artiști sunt conștienți de pregătirea fiecăruia și, mai mult decât atât, știu foarte bine că telespectatorii vor să vadă explozie de culoare și muzică bună, de aceea dau tot ce e mai bun pentru a crea momente fantastice, chiar dacă nu mereu consideră că li se potrivesc personajele.

Jazzy Jo şi Zarug i-au interpretat pe Delia și Grasu XXL, cu celebra melodie "Despablito". Cum a arătat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, în a patra ediție a sezonului 17

Show-ul a fost cu de toate! Carismă, voce, mișcare scenică, balet și culoare, multă culoare! Cei doi au impresionat toată sala, dar totul a fost un show de excepție!

De acestă dată lui Zarug i-a fost mai greu să învețe piesa "Despablito", lui revenindu-i partea artistului Grasu XXL, însă tot a reușit să facă show și s intre în pielea cântărețului. Mai mult, acestă piesă extrem de celebră nu ajunsese până la Zarug, lucru care l-a făcut să o asculte în premieră și să o și interpreteze la fel!

Zarug s-a încrucat la un moment dat pe scenă, dar a reintrat în ritm rapid, iar unii jurați chiar s-au ridicat în picioare la momentul lor.

Jurizarea cuplului Jazzy Jo şi Zarug. Ce spune juriul despre prestația din 21 mai 2022 a celor doi

"La Ioana nu îmi făceam nicio grijă că nu își va lua în serios partitura și că nu va studia vocea Deliei, dar la tine (n.r Zarug), care am înțeles că și cunoșteai acestă piesă mult.. După ce ți-a picat la ruletă ai cunoscut și tu piesa, am înțeles. Zarug, nu ai avut flow-ul și greutatea cuvintelor, dar mi-a plăcut că ai terminat ultimul cuvânt exact în secunda când i-ai pasat ei, ceea ce nu m-am așteptat. Mișto ceea ce am văzut!", a spus Aurelian Temișan.

"Mie mi se pare că ei sunt atât de diferiți, dar se completează extraordinar de bine. Ce nu are unul, are celalalt. Sunteți o echipă foarte puternică, de temut pentru toți concurenții", a spus Andreea Bălan.

"Am văzut două războaie pe scenă! Fiecare cu sine însuți! Unu, Ioana cu propria timiditate pe scenă, ai intrat în Delia, iar al Zarug, delicatețea lui obișnuită, a trebuit să e confrunte cu acest meltensim", a spus Cristi Iacob.

"Evoluția voastră în acest show minunat care v-a reunit este spectaculoasă. Am remarcat un numitor comun între Delia și XXL, ei au așa o lene, o lejeritate, de genul ești onorat că eu cânt la tine. Ați încercat, dar nu v-ați apropiat foarte tare! Dar eu apreciez treaba asta! Bravo vouă!", a spus Ozana Barabancea.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 se vede în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1!

