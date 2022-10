Te cunosc de undeva! 22 octombrie 2022. Jo și Liviu Teodorescu, transformarea superbă în Pink și Nate Ruess. Cum a ieșit

Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat în Pink și Nate Ruess și au făcut show complet. Cei doi s-au descurcat de minune, iar jurații au ținut să le spună câteva cuvinte frumoase.

Cum s-au descurcat Jo și Liviu Teodorescu la Te cunosc de undeva, sezonul 18, ediția din 22 octombrie 2022. Ce au cântat

Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat în Pink și Nate Ruess și au cântat piesa „Just give me a reason” și au reușit să creeze un moment foarte emoționant. Jurații au rămas impresionați de ce au reușit să creeze pe scenă cei doi

Ce le-au spus jurații lui Jo și lui Liviu Teodorescu la Te cunosc de undeva, sezonul 18:

Jurizare Jo și Liviu Teodorescu la Te cunosc de undeva, sezonul 18, 22 octombrie 2022

„Da, despre voce, mă gândeam că tonul face muzica și funcția creează organul. E foarte interesantă scriitura ofertantă, Jo a avut o partitură interesantă, a făcut o frzaă sigură, inteligentă. Am auzit-o, am crezut-o. Ești trup și suflet pentru această scenă. Liviu, ești un foarte bun partener. E nevoie să fiți amândoi unul pentru celălalt, să colaborați, asta am văzut și sunt foarte mulțumită de voi doi”, le-a spus Ozana Barabancea.

„Sunteți doi cântăreți buni, m-ați luat cu voi și gata! Mi-a plăcut”, a spus Cristi Iacob.

„Impecabili de la voce la atitudine, semeni cu Pink, iar dansul contemporan, bestial. Atâta emoție au transmis. Foarte tare! Un moment extraordinar de sensibil și ați arâtat cât sunteți de buni”, spune Andreea Bălan.

„Am acea vorbă a mea, uneori cuvintele murdăresc!”, spune Aurelian Temișan.

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 18, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Provocări majore, transformări majore şi surprize majore sunt doar câteva dintre ingredientele #tcdu18, difuzat pe Antena 1 și exclusiv online pe AntenaPLAY, un sezon cât o petrecere imensă, care adună laolaltă toată muzica lumii, pe cea mai mare scenă.

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, #NăscuţiPentruSpectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seară, de la ora 20:00.

La ceas aniversar, transforming show-ul vine și cu o serie de mofidicări, mai palpitante, atât pentru concureți cât și pentru telespectatori. În acest sezon, a fost introdus un bonus 100 de puncte,care poate aduce schimbări de clasament spectaculoase. Potrivit regulamentului, acesta poate fi acordat o singură dată pe sezon, de către fiecare membru al juriului.

O altă nouă regulă arată că la momentul extragerii următoarei melodii, un cuplu va putea primi doar un semn de întrebare pe led-urile din platou şi un sunet distorsionat, iar concurenții vor afla în cine trebuie să se transforme abia la prima repetiție.

Zarug, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți ai sezonului 17 al show-ului revine și el, de data aceasta, în calitate de host Te cunosc de undeva! After Party. Imediat după difuzarea fiecărei gale, Zarug îi invită pe telespectatori în culisele emisiunii, la Te cunosc de undeva! After Party, o serie de episoade exclusiv online, ce pot fi urmărite pe AntenaPLAY.