Te cunosc de undeva! 25 iunie 2022. Emi și Cuza au cântat excepțional Rag'n'Bone Man - "Human". Ce provocări au avut

Următorii concurenți au făcut o tot ce e omenește posibil pentru a intra cât mai bine în pielea personajului care urmează. O nouă schimbare de registru și o transformare spectaculoasă din partea celor care domină clasamentul în momentul ăsta! Dacă reușesc să câștige și ediția asta vor ajunge oficial direct în finală, fără alte dueluri!

Emi și Cuza au făcut spectacol în pielea personajului Rag'n'Bone Man, cu piesa Human, chiar dacă la repetiții le-a fost puțin greu să cânte cu vocea artistului, care este foarte groasă și are o răgușeală specifică ce dă o notă aparte piesei.

"Piesa nu este grea în sine, dar interpretarea e grea, chestia cu vocea", spune Cuza. Profesoara de canto, Crina Mardare, a spus ce provocări au întâmpinat concurenții: "Sunt probleme cu versurile, sunt probleme cu pronunția, cu flow-ul, sunt anumite accente care trebuiesc puse, sunt anumite note, linia melodică trebuie cântat așa cum e ea și nu pe undeva prin armonii. Au promis că o să repete, au înțeles despre ce e vorba".

Emi și Cuza au interpretat Rag'n'Bone Man, cu celebra melodie "Human". Cum a arătat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, în a opta ediție a sezonului 17

Ruleta a decis în ediția trecută o transformare care a întrecut toate așteptările, iar acum surpriza a fost și mai mare cu acestă piesă care aparent este simplă, însă în esență este o provocare.

Emi și Cuza, care au avut parte de o transformare de zile mari în Rag'n'Bone Man, apărând pe scenă cu celebra piesă "Human".

Cei doi s-au completat excepțional, în ciuda emoțiilor avute. Platoul a fost cuprins de note muzicale cântate spre perfecțiune și un show total, demn de marile scene.

Jurizarea cuplului Emi și Cuza. Ce spune juriul despre prestația din 25 iunie 2022 a celor doi

Aventura transformărilor continuă în acestă seară la Antena 1, cu personaje pe măsura concurenților, muzică live și multă voie bună. Cea de-a opta gală a celui de-al 17-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost spectaculoasă cu Emi și Cuza pe scenă.

"Mie mi-a plăcut ce am văzut. Bravo, Furnica pentru ideea de a pune în scenă la acest mesaj ceea ce am văzut. E frumos! Eu am fost foarte atent doar pe voi pentru că, fără să facem comparație, pentru că fiecare avem particularitatea noastră și felul nostru de a ne exprimă, ați fost buni. Ați început puțin moale, de la refren ați crescut, după strofa a doua a fost mult mai bine. A fost greu, foarte greu, dar plăcut ceea ce am auzit", a spus Aurelian Temișan.

"Ascultând-vă, m-am gândit așa, că în muzică este ca în teatru radiofonic. Adică cine te convinge, te convinge și fără butaforie, Această melodie este atât de plină de personalitate, acest domn stă înfipt în scenă și când începe să cânte cu vocea duduie podeaua. Are aceeași emisie, dar mai puternică. Ce este asemănătoare emisiei voastre. Aș fi vrut să vă asumați textul. Sunteți minunați indiferent de temă, dar acum aș fi vrut să mă convingeți mai repede", a spus Ozana Barabancea.

"Pe mine dragilor m-ați consins! A fost emoție, mi-a plăcut foarte mult acest moment și vocal și atitudine și carismă, dar și conceptul din scenă", a spus Andreea Bălan.

"Când intri într-o chestie atât de grea, e un mesaj teribil. Nu mă judecați! E vorba de concentrare. Tu, Emi, ești Cuzabil. Scena vă iubește, oamenii vă iubește, noi vă iubim", a spus Cristi Iacob.

Sezonul 17 al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, aduce surprize mari

Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! Aduce mari surprize telespectatorilor. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul spectaculos, cu multă voie bună și transformări fabuloase. Începând din acest sezon, Pepe se alătură spectaculosului joc al transformărilor, de data aceasta în calitate de prezentator, alături de Alina Puşcaş, pe scena spectaculosului joc al transformărilor.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena Te cunosc de undeva! în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Începând din acest sezon, actriţa Adriana Trandafir se va alătura echipei transforming show-ului, în calitate de profesor de actorie şi le va împărtăşi concurenţilor din secretele pe care ea a avut ocazia să le descopere de-a lungul timpului. Începând din acest sezon, juraţii Te cunosc de undeva! nu vor mai fi implicaţi în pregătirea momentelor, pentru ca surpriza în timpul performării pe scenă să fie una şi mai mare.

Mai mult, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori de canto din România, Crina Mardare, se alătură show-ului Te cunosc de undeva!. Astfel, începând din acest sezon, artista le va fi alături celor opt cupluri de concurenţi la antrenamentele de canto şi le va împărtăşi din trucurile ei pentru ca transformările să fie cât mai apreciate atât de către juraţi.

Care vor fi următoarele transformări pe care le-a pregătit ruleta personajelor pentru cele opt cupluri de concurenți, telespectatorii Antenei 1 vor afla în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, în cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Pepe.

