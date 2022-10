Te cunosc de undeva! 29 octombrie 2022. Connect-R și Shift au câștigat a opta gală. Cine le-a oferit bonusul de 100 de puncte

Bonusul de 100 de puncte a fost acordat din nou! De data aceasta, Ozana Barabancea a fost cea care a răsturnat clasamentul, într-un moment cu totul neașteptat. Transformarea lui Connect-R și al lui Shift a convins-o că aceștia merită să câștige cea de-a opta gală de Te cunosc de undeva! sezonul 18.

Connect-R și Shift au câștigat a opta ediție Te cunosc de undeva! sezonul 18 din 29 octombrie 2022. Ozana Barabancea le-a oferit bonusul de 100 de puncte

Connect-R și Shift au reușit să o impresioneze foarte tare pe Ozana Barabancea cu tranformarea lor în Bob Marley, din cea de-a opta gală. Cei doi au avut un moment demn de marile scene, mai ales că au pregătit și o surpriză.

Concurenții au venit însoțiți de o întreagă trupă, alături de care au cântat live „Could You Be Loved”, iar punerea în scenă a fost mai ceva ca la un concert. Asemănarea cu referința, dar și performanțele vocale ale artiștilor au convins-o pe jurata, greu de înduplecat, că merită cele 100 de puncte.

Mai mult, decizia ei a venit într-un moment cu totul neașteptat. Bonusul acesteia a fost acordat în momentul în care Connect-R și Shift erau la egalitate cu Emilian și WRS, pe primul loc, depășindu-i astfel pe concurenți și adjudecând victoria acestei seri.

„Dragii mei, am decis să ofer 100 de puncte, bonus binemeritat, unui cuplu care s-a autodepășit de la ediție la ediție. Știam că sunt foarte talentați, dar am spus în sinea mea „Acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă”. Din toată inima, acord 100 de puncte cuplului Connect-R și Shift”, a spus jurata.

„Mulțumim frumos. Am și pierdut în seara asta. Am pierdut 100 de lei, trebuie să îi dau lui Natanticu, că am pus pariu mai devreme. A intuit foarte bine”, a dezvăluit Connect-R. „Mulțumim foarte mult, pentru noi e o gură de oxigen”, a mai adăugat artistul.

„Mi-a plăcut foarte mult de Shift. Te-ai încălzit, ți-ai deschis inima, ne-ai pus pe tavă dăruirea și talentul tău și pentru asta îți mulțumesc”, a mai spus Ozana Barabancea.

Cum arată clasamentul în cea de-a opta gală Te cunosc de undeva! sezonul 18 din 29 octombrie 2022

LOCUL 1: Connect-R și Shift Locul 2: Emilian și WRS Locul 3: Eliza și Cosmin Natanticu Locul 4: Emi și Cuza Locul 5: Sore și Emma de la Zu Locul 6: Jo și Liviu Teodorescu Locul 7: Rona Hartner și Johny Romano Locul 8: Feli și Nicolai Tand

Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva! sezonul 18, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

Provocări majore, transformări majore şi surprize majore sunt doar câteva dintre ingredientele #tcdu18, difuzat pe Antena 1 și exclusiv online pe AntenaPLAY, un sezon cât o petrecere imensă, care adună laolaltă toată muzica lumii, pe cea mai mare scenă.

8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, #NăscuţiPentruSpectacol, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor la Antena 1, în fiecare sâmbătă seară, de la ora 20:00.

La ceas aniversar, transforming show-ul vine și cu o serie de mofidicări, mai palpitante, atât pentru concureți cât și pentru telespectatori. În acest sezon, a fost introdus un bonus 100 de puncte,care poate aduce schimbări de clasament spectaculoase. Potrivit regulamentului, acesta poate fi acordat o singură dată pe sezon, de către fiecare membru al juriului.

O altă nouă regulă arată că la momentul extragerii următoarei melodii, un cuplu va putea primi doar un semn de întrebare pe led-urile din platou şi un sunet distorsionat, iar concurenții vor afla în cine trebuie să se transforme abia la prima repetiție.

Zarug, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți ai sezonului 17 al show-ului revine și el, de data aceasta, în calitate de host Te cunosc de undeva! After Party. Imediat după difuzarea fiecărei gale, Zarug îi invită pe telespectatori în culisele emisiunii, la Te cunosc de undeva! After Party, o serie de episoade exclusiv online, ce pot fi urmărite pe AntenaPLAY.