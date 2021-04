Te cunosc de undeva, 3 aprilie 2021. Mirela Vaida a adus energie pe scenă, transformată în P!nk

În gala Muzicii de Dragoste, Mirela Vaida schimbă complet registrul și ne arată că se iubește și pe ritmuri rock.

Mirela a vorbit la repetiții despre dragoste și cum se mai poate exprima ea.

“Dragostea mai poate fi și durereroasă, poate lăsa răni adânci și asta se întâmplă în cazul lui Pink care a dus la extremă durerea asta și suferința din dragoste cu piesa Just like a pill”, spune Mirela Vaida.

“Știi că mie îmi plac personajele astea, că mă duc în ele și refulez în ele. Sunt singurele mele supape de eliberare”, îi spune Mirela Vaida lui Cristi Iacob la repetiții.

“Este mai greu pentru că Pink are școală de opera, are de belle canto și se vede asta prin toți porii, prin toți rărunchii. Are o lejeritate, o putere, o forță. (…) Mirela va trebui să-și lustruiască un pic vocea”, spune Ozana Barabancea la repetiții.

Momentul rock și energic al Mirelei Vaida

“Nu are o coregrafie prestabilită. Are o coregrafie din atitudine practic”, spune Mirela la repetiții despre personajul pe care avea să-l interpreteze.

“Nici măcar nu e un stil, adică nu joacă stilul ăsta. Așa e ea. Prin asta constă și carisma ei, a lui Pink. E dintr-o bucată”, îi explica Cristi Iacob la repetiții.

Plină de încredere, cu o energie debordantă și o costumație inedită, Mirela Vaida a pășit pe scenă dezinhibată și gata să facă show.

Frumoasa concurentă a umplut scena cu atitudinea și energia ei, interacționând cu trupa The Colors și cântând din toată inima pentru că a trăit melodia.

Jurizarea momentului excentric al Mirelei Vaida

“Frumos outfit-ul, însă vocea mi s-a părut că a semănat un pic cu Cher pe ici pe colo. Da, este o partitură grea”, spune Ozana Barabancea despre momentul Mirelei.

“Se vede că ți-a plăcut, bun”, a mai adăugat Aurelian Temișan.

“Și mie mi-a plăcut, eu de mic mi-am dorit un trol”, a adăugat Liviu Vârciu, care glumea pe seama coafurii Mirelei Vaida.

“Îmi place foarte mult să te văd și în alte ipostaze decât te știm noi pe scenă și îți stă bine în această ipostază (…) și ar fi fost 100% perfect dacă nu țopăiai diagonalele”, a zis Andreea Bălan.

“A fost Scufița Neagră, nu Scufița Roșie. (…) Ai venit cu energie, cu tot ce trebuie. Ai venit cu Mirela și cu ceva în plus”, a mai adăugat Cristi Iacob.

Sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva" de la Antena 1

