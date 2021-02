Te cunosc de undeva, 6 februarie 2021. Pepe și-a pus rochie și a devenit Amanda Lear! Mișcările lui senzuale i-au uimit pe toți

Cu atitudinea unei dive în adevăratul sens al cuvântului, cântărețul de muzică latino a pășit pe scenă și i-a fermecat pe toți!

Pepe a devenit Amanda Lear și a făcut senzație cu piesa „Fever” la „Te cunosc de undeva”

Preț de câteva momente, mai toată lumea a crezut că o privește pe adevărata artistă, căci aceasta a fost imitată cu o minuțiozitate de-a dreptul ieșită din comun.

La final, momentul oferit de Pepe în prima ediție din sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva” a fost jurizat de Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Andreea Bălan și Cristi Iacob.

Despre sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1

De data aceasta, Radu Ştefan Bănică, Emilia Popescu, Mirela Vaida, Pepe şi Cristina Vasiu vor evolua solo, în vreme ce Adriana Trandafir va concura din nou alături de Romică Ţociu, Andrei Ştefănescu va face echipă cu Ana Baniciu, iar Liviu Vârciu va performa alături de Raluka.

Printre surprizele noului sezon se numără şi proiectul online „Te cunosc de undeva! After Party”. Dorian Popa, fost concurent al transforming show-ului se alătură echipei şi îi invită pe telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe TV, la „Te cunosc de undeva! After Party”. Mai exact, un episod exclusiv online, ce va putea fi urmărit pe www.a1.ro, în care urmăritorii vor avea acces direct în culisele emisiunii, unde Dorian Popa se distrează alături de vedetele show-ului şi este pus pe glume şi provocări non stop!