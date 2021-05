Te cunosc de undeva, 8 mai 2021. Mirela Vaida, apariție spectaculoasă pe scenă, transformată în Laura Stoica

Mirela Vaida a avut de interpretat o artistă extrem de dragă pentru poporul român. Concurenta a fost încântată de transformarea pe care i-a dat-o Ruli în ediția XIV și s-a pregătit intens să facă un moment de-a dreptul spectaculos.

În această seară, artista a cântat despre dragostea nemuritoare și a oferit telespectatorilor emoții de nedescris. Momentul său a fost unul de-a dreptul memorabil, care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

Mirela Vaida a adus în scenă frumusețea și talentul nemuritoarei Laura Stoica

Încă de când a urcat pe scenă, Mirela Vaida a întors toate privirile cu frumusețea ei, iar piesa "Mai frumoasă" a avantajat-o foarte mult. Un lucru este evident, concurenta a reușit să o aducă pe Laura Stoica la "Te cunosc de undeva!", semn că a intrat perfect în pielea personajului.

Jurații au fost impresionați încă din prima clipă de apariția Mirelei Vaida. Aceștia s-au ridicat în picioare și au participat la momentul senzațional al concurentei. Alina Pușcaș și Cosmin Seleși au aplaudat-o furtunos pe concurentă și au felicitat-o pentru tot ceea ce a reușit să facă pe scenă în această Gală a Nemuritorilor.

"Am cântat mult împreună! Am cântat în spectacole, am avut multe amintiri plăcute cu Laura. E minunat, nu aș vrea să mă mai așez, îți mulțumesc că ești aici, îți mulțumesc că ne-ai mai adus încă o dată aceste momente frumoase. Mulțumesc, Mirela!", a dezvăluit Aurelian Temișan.

"Este ultima piesă a Laurei Stoica, de fapt este excesul ei de suflet, de bucurie, de iubire și de recunoștință față de omul pe care l-a găsit. A făcut istorie cu această piesă, iar tu ești extrem de talentată, îți place pe scenă, îți place la "Te cunosc de undeva!", ai foarte multe de dăruit și sunt convinsă că și tu o să faci istorie. ", i-a spus și Ozana Barbancea.

Și cuvintele frumoase din partea Andreei Bălan nu s-au lăsat prea mult așteptate. Aceasta a felicitat-o pentru tot ce a făcut pe scenă și pentru talentul ei senzațional.

