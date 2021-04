Te cunosc de undeva, 24 aprilie 2021. Mirela Vaida a făcut furori pe scenă cu transformarea în Gwen Stefani

Mirela Vaida trebuie să se transforme în gala a XII-a chiar în Gwen Stfeani și să cânte melodia "Rich girl". Deși coregrafia i-a dat câteva bătăi de cap, concurenta nu s-a lăsat învinsă și a învățat fiecare mișcare.

"O piesă mișto, hit și care are o punere în scenă foarte frumoasă.", a spus concurenta.

Cel mai dificil lucru pe care a trebuit să îl facă Mirela Vaida a fost să danseze pe o masă, însă s-a descurcat de minune. Frumoasa blondină a primit sfaturi din partea Ozanei Barabancea, care i-a spus pe ce ton trebuie să cânte piesa.

Citește și: Te cunosc de undeva, 10 aprilie 2021. Pepe, transformat în Marina Voica, a făcut show la superlativ cu piesa "Merequetengue"

"Am o veșincă problemă de mișcare. Nu am rezistență, nu am antrenament fizic și orice piesă care aparent nu îți face pre multe probleme, pe mine mă dă peste cap, iată! nu îmi găsesc suflul, sper să îmi revin până mâine. Ce n-am făcut doi ani fac în seara asta, mă duc și trag tare la sala și mâine rezist!", a mai adăugat concurenta despre condiția ei fizică, care a reprezentat un obstacol pentru ea.

Mirela Vaida a generat o avalanșă de aplauze cu transformarea sa

Mirela Vaida a făcut un moment memorabil și s-a descurcat de minune, iar coregrafia a ajutat-o extrem de mult. Jurații au rămas impresionați de faptul că piesa s-a potrivit de minune cu timbrul său vocal.

Concurenta a adus pe scenă voie bună și multă energie, lucru apreciat de toată lumea, inclusiv de colegii de la canapea. La final, frumoasa blondină a primit o avalanșă de aplauze și foarte multe felicitări pentru modul în care a reușit să danseze pe masă, cu cele mai înalte tocuri.

"Mi-a plăcut că ai făcut cele două voci, știu că a fost presiune pe tine pentru că ai fost cam codașă în ultimele gale, dar acum ai încercat să escaladezi și ți-a reușit.", a spus Ozana Barabancea.

"Îmi place foarte mult de tine Mirela pentru că evoluezi, cânți și dansezi. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea ta. Aș fi vrut să dansezi un pic mai mult în sincron, dar show-ul a fost spectaculos", a mai completat-o Andreea Bălan.

"Aș muri de frică cu tocurile acelea pe masă.", a mărturisit unul dintre concurenți în culisele emisiunii.

Spune ce crezi despre transformările din fiecare ediție, chiar în timp ce o urmărești în aplicația Antena 1. Descarcă acum: https://aplicatie.a1.ro/

Emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 este difuzată în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1! Show-ul reprezintă o adevărată provocare pentru artiştii care au acceptat să participe, deoarece aceștia sunt puși la grea încercare de către ruleta care promite personaje de excepție și momente de magie curată pe scenă!

Sezonul 16 al emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, aduce suprize mari

Printre surprizele noului sezon se numără şi proiectul online „Te cunosc de undeva! After Party”. Dorian Popa, fost concurent al transforming show-ului se alătură echipei şi îi invită pe telespectatori, în fiecare săptămână, după difuzarea galei pe TV, la „Te cunosc de undeva! After Party”.

Mai exact, un episod exclusiv online, ce va putea fi urmărit pe www.a1.ro, în care urmăritorii vor avea acces direct în culisele emisiunii, unde Dorian Popa se distrează alături de vedetele show-ului şi este pus pe glume şi provocări non stop!

Urmărește integral ultima ediție: https://antenaplay.ro/te-cunosc-de-undeva. Vezi ce-ți place

Hâț 😊 Dacă vrei să intri în culisele show-ului, vezi cel mai nou episod de After Party, cu Dorian Popa: https://a1.ro/video/antena-1/te-cunosc-de-undeva-after-party/