Te cunosc de undeva! 9 martie 2024. Connect-R și Shift, regal muzical marca Aretha Franklin. Cum s-au descurcat cu un nou travesti

Connect-R și Shift s-au transformat în Aretha Franklin în a patra ediție la Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 9 martie 2024 și au reușit să ridice publicum în picioare. Cum a sunat celebrul refen (You Make Me Feel Like) A Natural Woman în interpretarea lor.



Publicat: Sambata, 09 Martie 2024, 20:50 | Actualizat Sambata, 09 Martie 2024, 21:03 Autor: Alexandra Tudose Publicat: Sambata, 09 Martie 2024, 20:50 | Actualizat Sambata, 09 Martie 2024, 21:03

Connect-R și Shift au avut o misiune dificială în a patra gală Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 9 martie 2024. Concurenții și-au pus sufletul pe tavă, învăluiți în parfumul și gloria, celebrei Aretha Franklin. Connect-R și Shift s-au transformat în Aretha Franklin și au cântat (You Make Me Feel Like) A Natural Woman la Te cunosc de undeva! sezonul 20 Ruleta le-a oferit o provocare de zile mari lui Connect-R și Shift. Pe lângă faptul că au primit un nou travesti, cei doi au fost nevoiți să intre în pielea legendarei Aretha Franklin. Cu toate acestea, ei au fost extrem de încântați de personaj și au reușit să aducă pe scena Te cunosc de undeva! sezonul 20 energia și spiritul cântăreței de talie mondială. Cu doar un pian, și un microfon, o geantă și o blană au făcut un adevărat spectacol, pe care toți cei prezenți în platou l-au privit cu admirație. Refrenul (You Make Me Feel Like) A Natural Woman a fost fredonată la unison și a ridicat publicul în picioare. Jurizare Connect-R și Shift la Te cunosc de undeva! 9 martie 2024 „A uitat să-și dea blana jos. Cum își aduce el aminte la final, mi se pare incredibil. E absorbit de ce face și azi a făcut fantastic ce a făcut. Asta înseamnă să te transpui!", a spus Mihai Petre. „Ne bucurăm că vouă v-a picat și că voi ați cântat și v-ați transformat în Aretha Franklin", a dezvăluit și Andreea Bălan. „Din punct de vedere muzical, cred că voi v-ați salvat unul pe celelălalt, nu completat", a precizat și Ozana Barabancea. Tot ce trebuie să știi despre Te cunosc de undeva sezonul 20 Ilona şi Ristei, Emi şi Cuza, Connect-R şi SHIFT, Jo şi Liviu, Eliza şi Zarug, Barbara şi Bella, Alexia Ţalavutis şi Dima şi Paula şi Romică sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul unui sezon cu energie la puterea #20. Show-ul transformărilor totale şi totodată unul dintre cele mai longevive talent show-uri din România, Te cunosc de undeva!, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, în fiecare sâmbătă, de la 20.00. „Sezonul 20! Aproape că nu îmi vine să cred! Îmi amintesc şi acum emoţiile începutului acestui proiect frumos! Sunt foarte bucuroasă că fac parte din juriul unuia dintre cele mai longevive show-uri de televiziune de la noi! Revenim în această primăvară cu o mulţime de surprize, pe care abia aşteptăm să le împărtăşim cu cei din faţa micilor ecrane!", a declarat Andreea Bălan, în vreme ce Mihai Petre a completat: „Când spui sezonul 20, nu mai e nevoie de nicio altă descriere suplimentară. Am fost foarte surprins plăcut de echipa pe care am găsit-o aici şi sunt onorat ca împreună să le aducem telespectatorilor un sezon-spectacol, cu foarte multe surprize. De la un platou nou-nouţ, la o nouă grafică, venim cu multe noutăţi pe care abia aştept să le descoperiţi!", spuneau jurații înainte de începerea noului sezon. Transforming show-ul le pregăteşte telespectatorilor un sezon cu energie la puterea 20 şi foarte multe surprize. 8 echipe de artişti au spus <Da> spectaculosului show al transformărilor şi vor putea fi urmăriţi pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

