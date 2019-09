De ce a urmărit Diana Matei un om 50 de kilometri, pe autostrada București-Pitești

Sâmbătă, de la ora 20:00, la „Te cunosc de undeva!”, Diana Matei se va transforma în Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, un personaj foarte dificil de interpretat. Pe lângă timbrul vocal atât de special al artistului, Diana va trebui să imite întocmai gesturile și comportamentul acestuia de pe scenă. Conform referinței, la un moment dat, artistul face pe scenă un gest care concurentei de la „Te cunosc de undeva!” îi displace profund.

„Am condamnat întotdeauna acest gest. Eu sunt genul care dacă vede pe cineva că aruncă o hârtie pe jos se duce, îl bate pe umăr pe acel om și i-o înapoiază, ca să o pună la coș. Odată am urmărit pe cineva 50 de km pe autostrada București-Pitești ca să-i dau înapoi hârtia pe care o aruncase”, spune aceasta.

Care e gestul pe care îl face Steven Tyler și dacă Diana Matei îl va reproduce, telespectatorii Antenei 1 vor vedea sâmbătă, 14 septembrie, de la ora 20:00, în cea de-a doua gală „Te cunosc de undeva!” a noului sezon al transformărilor.

