Grigore Gherman ar zbura cu avionul de cinci ori pe zi, însă n-ar trăi niciodată la etajul opt al vreunei clădiri!

Solistul de muzică populară Grigore Gherman, pe care telespectatorii Antenei 1 îl vor vedea, în această toamnă, în postura de concurent al show-ului Te cunosc de undeva!, spune că și-a descoperit pasiunea pentru muzică la 12 ani, acasă, la Cernăuți, în Ucraina.

“Românii din Cernăuți iubesc mult România. În casa noastră ascultam muzică populară și ușoară românească. Muzica populară mi-a fost mai aproape de inimă, pentru că făcea o punte între Cernăuți și România. În plus, ascultam cei mai mari artiști: Irina Loghin, Benone Sinulescu, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu, artiști care aveau în voce mai mult decât muzică” spune acesta.

TE CUNOSC DE UNDEVA, SEZON 14 . Mai târziu, Grigore a venit la București, la Conservator, și a luat totul de zero. Doi ani de zile a vorbit doar la telefon cu ai săi, căci i-a fost teamă să te ducă să-i vadă, ca să nu fie înrolat în armată, Ucraina fiind în război cu Rusia. “Atunci când pornești de la zero, nimic nu este simplu. Eu am iubit de mic România, de aceea m-am acomodat destul de repede aici.

TE CUNOSC DE UNDEVA, SEZON 14 . La început, nu-mi plăcea traficul din București, Cernăuțiul fiind un oraș frumos și liniștit. Apoi oamenii de aici sunt mereu grăbiți. Mi se părea neobișnuit dacă cineva nu spunea mulțumesc sau nu-și cerea scuze în situații necesare. Și, recunosc, facultatea a fost destul de grea. Norocul meu însă a fost că am știut să fac un mic Cernăuți în inima Bucureștiului, un cerc de oameni buni care mi-au dat energie”, mai spune el.

Pentru că avea nevoie de bani, în perioada studenției, a început să predea ore de canto și pian pentru copii. “Așa am început să colaborez cu Marioara Man Gheorghe, care avea un grup de copii, apoi cu regretata actriță Cristina Stamate, care avea o școală privată de teatru, muzică și dans. Îmi plac copiii. Ei sunt mai sinceri decât oamenii mari și mai curați la suflet. Este minunat să lucrez cu ei. Și sunt foarte bucuros că am câțiva elevi care au premii internaționale”, mai spune el.

TE CUNOSC DE UNDEVA, SEZON 14. Dincolo de scenă, Grigore spune că e simplu și pretențios. “Pentru mine contează mult bunul simț și educația. Mă feresc de oamenii fãțarnici, care vorbesc și nu fac, care vorbesc despre alții”. Pasiunile sale sunt pianul, gătitul, sportul, filmul și călătoriile. “Dacă ar fi după mine, aș pleca în fiecare lună într-o altă țară, într-o excursie sau vacanță. Unul dintre obiectivele vieții mele e să văd lumea, să o descifrez”, mai spune el. Din fiecare oraș vizitat sau țară a adus acasă câte o farfurie cu o imagine reprezentativă. De asemenea, colecționează elefanți în miniatură, dar și cămăși populare din zona Bucovinei și a Moldovei. Ar zbura cu avionul de cinci ori pe zi, însă nu ar trăi niciodată la etajul 8 al vreunei clădiri. Plăcerea sa vinovată sunt prăjiturile cu fructe.

Din toamnă, la Te cunosc de undeva!, Grigore va avea ocazia să abordeze și alte genuri muzicale decât muzica populară. “Recunosc că nu este ușor deloc, la Te cunosc de undeva! Noi, interpreții de muzică populară, ne formăm un stil și o imagine care să fie recunoscute repede, ori aici trebuie să renunțăm timp de trei minute la tot ce am învățat și să cântăm hip-hop sau pop sau să intrăm în pielea unui artist care cântă în limba afrikaans. Sper să am suficient timp ca să învăț fiecare personaj. Bătaie de cap îmi vor da, însă, rolurile feminine, pentru că nu am mai făcut travesti până acum”, mai spune Grigore Gherman.

Ce roluri a pregătit pentru el ruleta personajelor, telespectatorii Antenei 1 vor vedea, în această toamnă, într-un nou sezon al show-ului Te cunosc de undeva!.

