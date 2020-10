Toto Dumitrescu se transformă în J Balvin la Te cunosc de undeva!. Artistul a avut o partitură grea

"Ai intrat așa cu atitudine de Snoop Dog, și am zis, mamă dacă ține la fel și stă și așa, dar s-a băgat și la dans. Acest Costi Ioniță al apelor de peste Prut, care cântă cu mai toate vedetele din lume, foarte bine. Ești foarte înalt, ești un fel de campionat mondial", spune Aurelian Temișan.

Partea vocală a fost cam fluctuantă, dar și grea pentru el: "Da, mi se pare o partitură grea pentru tine, apreciez efortul, aș fi vrut mai multă dicție, dacă te flambezi, rămâi flambat, ai o energie în creștere, las-o în creștere pentru că după aceea am senzația că ușor te pierzi. Asta am simțit, asta am auzit, sunt convinsă că ai avut zile mai bune", spune Ozana.

