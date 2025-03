Te Cunosc de Undeva!, 29 martie 2025. Ce pereche a câștigat a șaptea gală. Cum s-au descurcat concurenții pe scenă

Cel mai spectaculos show de sâmbătă seara a continuat cu o nouă ediție pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Opt perechi de vedete au acceptat provocarea Te Cunosc de Undeva!, sezonul 21, și au trecut prin transformări uluitoare. Iată cine a câștigat a șaptea gală a transformărilor, de pe 29 martie 2025!

Show-ul transformărilor s-a întors pe micile ecrane ale publicului! Ediția șapte din Te Cunosc de Undeva!, sezonul 21, de pe 29 martie 2025, a adus o mulțime de momente savuroase și personaje spectaculoase pe scenă.

În ediția trecută, pentru că a fost egalitate pe prima poziție între echipele formate din Ioana State și Tudor Ionescu, respectiv Alexandra Ungureanu și Keo, jurații Te cunosc de undeva! au ales câștigătorii: Ioana State și Tudor Ionescu. Iată ce pereche a câștigat gala Te cunosc de undeva! din această seară!

Citește și: Te Cunosc de Undeva! sezonul 21, 22 martie 2025. Ce pereche a câștigat a șasea gală. Cum s-au descurcat concurenții pe scenă

Cum s-au descurcat concurenții în a șaptea gală a emisiunii Te Cunosc de Undeva! sezonul 21, de pe 29 martie 2025. În ce artiști celebri s-au transformat

Primele care au urcat pe scena sezonului 21 Te cunosc de undeva!, ediția șapte, de pe 29 martie 2025, au fost Laila Hafiz și Emy Alupei, care s-au transformat în Camila Cabello și Young Thug. Repetițiile au adus mici neînțelegeri între cele două concurente, deoarece Emy a fost nemulțumită de faptul că intervenția personajului ei este prea scurtă.

Pe scenă, însă, fetele au reușit un moment bun, iar jurații s-au arătat extrem de încântați de transformarea lui Emy Alupei.

„Atât de bun rapul! (...) Vreau să spun despre voi, că v-am crezut”, a jurizat Aurelian Temișan, iar lui Mihai Petre i-a plăcut atmosfera, mai ales că este un fan al acestui gen muzical.

De asemenea, Ilona Brezoianu a apreciat versatilitatea celor două, dar și faptul că lui Emy îi reușesc transformările în personaje masculine. De aceeași părere a fost și Ozana Barabancea.

Alexandra Ungureanu și Keo s-au transformat în Vlăduța Lupău și Sandu Ciorbă, iar, contrar așteptărilor, concurentul a primit provocarea extrem de bine.

„Nu știam de piesa asta. O știam pe Vlăduța, dar pe Sandu nu-l știam. Când am auzit piesa, a doua zi, de dimineață, am fost curios. M-a binedispus atât de tare, încât recunosc am devenit un pic fan”, a povestit KEO, după ce a aflat că Ruleta a ales pentru el și colega sa, Alexandra Ungureanu, o piesă românească, autentică, interpretată de Vlăduța Lupău și Sandu Ciorbă.

După momentul lor, Ilona Brezoianu i-a atras atenția lui Keo că s-a lăsat prea acaparat de personaj și a uitat să își ia atitudinea de cuceritor. Cu toate acestea, jurata a apreciat faptul că a devenit mai dezinvolt față de edițiile trecute. Opinia ei a fost împărtășită și de ceilalți jurați, care au complimentat-o, în schimb, pe Alexandra Ungureanu pentru interpretarea sa.

Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea s-au transformat în Annie Lennox, iar provocarea a emoționat-o profund pe Cristina, deoarece personajul îi amintește de copilărie. Pe scenă, Cristina și Bianca au oferit emoție pură și un moment demn de aplauze.

Ozana Barabancea a preluat cuvântul și a precizat că cea care s-a apropiat cel mai mult de timbralitatea lui Annie Lennox a fost Cristina. Cu toate acestea, juratei i-a plăcut extrem de mult și interpretarea Biancăi.

„A fost mega credibil!”, a jurizat și Mihai Petre, care s-a emoționat la momentul celor două concurente.

Oana Matache și Radu Siffredi s-au transformat în Guns N' Roses, transformare care i-a venit mănușă concurentului. Entuziasmul și energia celor doi s-a văzut și pe scenă, acolo unde au oferit un super moment rock cu piesa „Welcome To The Jungle”.

„V-ați echilibrat atât de frumos, atât de bine. Din punct de vedere vocal, nu știam la care să fiu mai atentă. Ori la tine, Radu, ori la Oana. Deși ați cântat fiecare cu vocile voastre, v-ați transformat și exact asta trebuie să faceți la Te cunosc de undeva!”, a jurizat Ozana Barabancea, iar Mihai Petre a rămas impresionat de faptul că Radu Siffredi a imitat la perfecție mișcările lui Axl Rose.

Nick NND și Sali Levent au primit o provocare grea din partea Ruletei Te cunosc de undeva!. Ei au trebuit să se transforme în Montserrat Caballe & Concha Velasco și să interpreteze o piesă dificilă, „Duetto di due gatti”, care are la bază o arie scrisă de Gioachino Rossini. Deși personajele lor recitau doar „Miau”, Nick și Sali au trebuit să redea acele coloraturi specifice marelui compozitor.

„Eu, când am auzit că sunt Rossini, am crezut că ceva spaghete, tortellini... Cu ce le facem pe astea? (...) Noi vom fi exact vorba aia: Ce comanzi și ce primești”, a zis Sali Levent, în backstage.

Pe scenă, însă, concurenții au reușit să facă o impresie bună cu prestația lor, iar Ozana Barabancea a avut numai vorbe de laudă: „(...) Nu ați avut un text și în spatele acestui mieunat, ați avut niște gânduri și un dialog și voi, de fapt, v-ați înțeles foarte bine cu fiecare mieunat pe care l-ați scos pe gură”.

„Ceea ce mi-a plăcut foarte mult e că nu v-ați bătut joc de această partitură extrem de grea. Eu vă mulțumesc pentru felul în care mi-am închis auzul pe jumătate, dar vă mulțumesc pentru ce am văzut”, a jurizat și Aurelian Temișan, iar Ilona Brezoianu a adăugat că a fost cea mai bună transformare a lui Sali de până acum.

Ioana State și Tudor Ionescu s-au transformat în Lady Gaga și au interpretat piesa „Just Dance”. La repetiții, concurenții s-au bucurat să descopere că momentul lor va fi unul static, dar și că îmbrăcămintea nu le va complica momentul.

Pe scena Te cunosc de undeva!, Ioana State și Tudor Ionescu au oferit un show la superlativ. Cu toate acestea, juratele Ilona Brezoianu și Ozana Barabancea au simțit diferit momentul.

„Ioana (...) Este pentru prima oară când ai fost atât de credibilă și frumoasă! Mi se pare genială prezența ta în această referință. Călcătura pe frază mi s-a părut mult mai șubredă la tine, Tudor, dar Ioana, pe mine m-a impresionat!”, a transmis Ozana Barancea, iar Ilona Brezoianu a adăugat: „Ai fost o Lady Gaga mai chinuită, ca să zic așa”, iar jurizarea a aprins discuția între cele două.

La rândul său, Mihai Petre a avut câteva comentarii și în privința mișcărilor scenice: „(...) La voi a fost destul de rotundă mișcarea, drept pentru care n-a fost contrast, iar melodia despre asta era, despre a rămâne într-o poziție fixă, a cânta și, apoi, a lua viață și a merge mai departe”.

Mark Stam și Cristian Porcari au primit provocarea de a se transforma în Adrian Enache și au interpretat piesa „Filme, trăim ca-n filme”. La repetiții, băieții au recunoscut că nu cunoșteau melodia.

„Ne-a prins pe neașteptate Ruleta cu această alegere”, a mărturisit Mark, imediat ce au început antrenamentele, completat de colegul lui care a admis: „Nu știam piesa”. Tot Cristian a ținut să sublinieze și că se așteaptă la reacții pline de veselie: „Cred că o se râdă mult la numărul ăsta”.

Pentru a-i ajuta și a le oferi mai multă încredere înaintea prestației, Adriana Trandafir a decis să-l sune chiar pe Adrian Enache și să îi ceară un sfat pentru băieți: „Măi, să fie nebuni! Să facă ce simt, așa am făcut și eu, și mi-a ieșit!”, a fost mesajul acestuia, care le-a dat instant mai multă încredere lui Mark și lui Cristian.

Pe scenă, cei doi concurenți au fost atât de buni încât, la final, jurații s-au ridicat în picioare. Pe Aurelian Temișan, cei doi l-au cucerit.

„Dacă Adrian Enache vine să dea astăzi proba pe același rol, el pierde în fața băieților (...) Eu, dacă aș fi Adrian Enache, într-un show de-al meu, aș cânta piesa asta numai așa de revenire și v-aș lua pe voi stânga, dreapta”, a fost reacția lui Aurelian Temișan, după momentul tinerilor.

Ozana Barabancea a mărturisit că a fost cel mai greu moment al serii, atât din punct de vedere al dinamicii, cât și al vocii: „V-ați apropiat foarte mult de Adrian Enache! Am stat cu gura căscată. M-am uitat la voi și am uitat să mai respir. M-ați impresionat!”, a transmis jurata, iar Mihai Petre a adăugat: „(...) Ați fost extrem de buni! Ați servit shaorma asta exact cu de toate!”.

Doinița Oancea și Marian Capet au avut de pregătit o transformare subacvatică la Te cunosc de undeva! și le-au interpretat pe Ursula și Mica Sirena. La repetiții, concurenta a mărturisit că adoră momentul, considerându-l cel mai frumos.

„Momentul este superb. Este făcut de Queen Latifah. Mi-aș dori să ne iasă și nouă ceva”, a zis Doinița Oancea.

Pe scena Te cunosc de undeva!, cei doi au transpus la perfecție povestea redată în melodia „Poor Unfortunate Souls The Little Mead”.

„Sunt plăcut surprinsă de acest moment și sunt plăcut surprinsă de Doinița, pentru că această partitură este foarte grea, are și melodicitate, nu credeam că ești în stare să faci asta! M-ai lăsat un pic fără cuvinte. Capet, ai jucat foarte bine. Mi se pare că a ținut foarte mult de actorie implicarea ta în acest moment. Ai avut ochii foarte vii și mă bucur că ai fost credibil. M-ați surprins plăcut amândoi. Pentru mine sunteți wow în această seară!”, a jurizat Ozana Barabancea, iar Ilona Brezoianu a adăugat: „Doinița, în seara asta, nu cred că are nimeni ce să-i reproșeze, pentru că a fost bestială!”.

Cine a câștigat a șaptea gală a emisiunii Te Cunosc de Undeva! sezonul 21, de pe 29 martie 2025

A șaptea gală din sezonul 21 Te Cunosc de Undeva!, de pe 29 martie 2025, a fost câștigată de Doinița Oancea și Marian Capet, cu 60 de puncte.

Locul doi a fost ocupat de Mark Stam și Cristian Porcari, fiind urmați de Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea. Pe locul patru în clasament s-au situat Oana Matache și Radu Siffredi, iar pe locul cinci Nick NND și Sali Levent.

Locul șase a fost ocupat de Emy Alupei și Laila Hafiz, iar poziția șapte de către Ioana State și Tudor Ionescu. Pe ultimul loc s-au situat Alexandra Ungureanu și Keo.

Ediția cu numărul șapte din sezonul 21 a emisiunii Te cunosc de undeva! s-a încheiat, ca de fiecare dată, cu Ruleta, care le-a dezvăluit concurenților ce personaje au de pregătit pentru săptămâna următoare.

Citește și: Vlăduța Lupău, încântată să-i urmărească pe Alexandra Ungureanu și KEO, în ediția Te cunosc de undeva!, de săptămâna aceasta!

Te Cunosc de Undeva! sezonul 21 se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.