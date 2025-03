Vlăduța Lupău, încântată să-i urmărească pe Alexandra Ungureanu și KEO, în ediția Te cunosc de undeva!, de săptămâna aceasta!

De 21 de sezoane, cel mai longeviv show al transformărilor scrie istorie și le aduce celor de acasă rețeta perfectă pentru serile de sâmbătă.

Spectacolul începe odată cu momentul în care Ruleta alege piesele, continuă la antrenamente și are apogeul în fiecare Gală în care concurenții demonstrează pe scenă că pot fi de neuitat!

Mâine, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY este vremea celei de-a șaptea ediții din acest an și se anunță a fi una care nu trebuie ratată, la Te cunosc de undeva!.

După primele șase săptămâni, clasamentul total îi găsește pe primele locuri pe Mark și Cristian, Ioana și Tudor, Bianca și Cristina, Oana și Radu, Emy și Laila, iar pe ultimele pe Alexandra și Keo, Nick și Sali și Doinița și Capet.

Cu toate acestea, indiferent de locul ocupat, fiecare echipă muncește foarte mult și vrea să demonstreze juraților că merită note mai mari sau chiar un posibil bonus. Mai departe de notele primite din sală, rămâne și premiul de popularitate, pentru care cei de acasă pot încă să voteze online.

„Nu știam de piesa asta. O știam pe Vlăduța, dar pe Sandu nu-l știam. Când am auzit piesa, a doua zi de dimineață, am fost curios. M-a binedispus atât de tare, încât recunosc am devenit un pic fan”, a povestit KEO, după ce a aflat că Ruleta a ales pentru el și colega sa, Alexandra Ungureanu, o piesă românească, autentică, interpretată de Vlăduța Lupău și Sandu Ciorbă.

Prietene de multă vreme, Vlăduța și Alexandra au vorbit înaintea interpretării și au detaliat ce trebuie avut în vedere.

„Abia aștept să văd și să ascult, și desigur să mă și amuz văzând pe altcineva “Vlăduța Lupău”. Sunt convinsă ca va fi o emisiune superbă!” a transmis iubita interpretă, Vlăduța Lupău.

Vor reuși cei doi să facă un moment de neuitat și să câștige laudele? Rămâne de aflat mâine, într-o ediție spectacol!

Nu ratați, în fiecare sâmbătă, un nou sezon al super formatului Te cunosc de undeva!, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!