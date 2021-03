Ana Baniciu și Raluka se transformă în John Travolta & Olivia Newton John - "You're The One That", la Te cunosc de undeva!

Sambata, 13 Martie 2021, 12:40 Actualizat Sambata, 13 Martie 2021, 20:14

În a șasea ediție a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Ana Baniciu și Raluka se transformă în John Travolta & Olivia Newton John și cântă piesa "You're The One That".