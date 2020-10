Jojo se transformă în Lenny Kravitz - "Are you gonna go my way", la Te cunosc de undeva!

Sambata, 31 Octombrie 2020, 14:58 Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2020, 21:37

În a opta ediție a sezonului XV de la "Te cunosc de undeva!", Jojo se transformă în Lenny Kravitz și cântă piesa "Are you gonna go my way".